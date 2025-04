Grosseto la maxi fiera del Madonnino in migliaia per l’expo agricola tra olio e tartufo

Grosseto, 25 aprile 2025 – migliaia di prersone, centinaia di stand di prodotti agricoli e tanti spettacoli. A cominciare da quello dei butteri, fino ai focus sull'olio e sul tartufo, due eccellenze della terra. E' iniziata alle porte di Grosseto, nell'area di Braccagni, la fiera del Madonnino 2025. E' alla 45esima edizione. Insieme al Madonnino c'è la 33esima edizione di Game Fair Italia. Il taglio del nastro nella mattina del 25 aprile con il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna. La fiera va avanti anche il 26 e il 27 aprile. Tante le sezioni da visitare. Momento clou è sicuramente lo spettacolo dei butteri con Associazione Butteri di Pomonte, Associazione la Bardella, Associazione Butteri della Maremma, Associazione Battito Buttero, Associazione Cuor di Maremma, Associazione Cavalieri della Maremma.

