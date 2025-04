Ladri scatenati in poche ore rubati un trattore pluviali di rame in una scuola e i soldi del fondo cassa di una farmacia

