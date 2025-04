A1 in tilt 8 chilometri di coda per un incidente tra Fiorenzuola e Parma

incidente tra Fiorenzuola (Piacenza) e Fidenza (Parma) sulla A1 Milano-Napoli, verso Bologna. In corrispondenza dell’incidente, al chilometro 90, il traffico transita su una corsia e si sono formati 8 chilometri di coda.Sono intervenuti i soccorritori del 118, i Vigili del fuoco, le pattuglie. Parmatoday.it - A1 in tilt: 8 chilometri di coda per un incidente tra Fiorenzuola e Parma Leggi su Parmatoday.it tra(Piacenza) e Fidenza () sulla A1 Milano-Napoli, verso Bologna. In corrispondenza dell’, al chilometro 90, il traffico transita su una corsia e si sono formati 8di.Sono intervenuti i soccorritori del 118, i Vigili del fuoco, le pattuglie.

Cosa riportano altre fonti

Maltempo, traffico in tilt su strade e autostrade: 10 km di coda sulla A1. Disagi anche per i treni - Firenze, 14 marzo 2025 – Il forte maltempo che si sta abbattendo sulla Toscana ha anche gravi ripercussioni sulla viabilità. La raccomandazione delle autorità è di non mettersi in viaggio se non strettamente necessario. Sulla autostrada A1 Milano-Napoli tra Firenze Impruneta e il bivio per la Direttissima verso Bologna, ci sono 9 chilometri di coda in aumento, per allagamenti a seguito delle forti piogge. 🔗lanazione.it

Incidente sulla A1 tra Orte e Ponzano Romano: traffico in tilt, 4 km di coda - Questa mattina, un incidente ha causato la temporanea chiusura di un tratto della A1 Milano-Napoli tra Orte e Ponzano Romano, all’altezza del km 509,1. Il traffico è stato ripristinato poco prima delle 8, ma si registrano ancora 4 km di coda verso Roma. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia stradale e il personale della 5ª Direzione di Tronco di Fiano di Autostrade per l’Italia. 🔗romadailynews.it

A1, notte difficile: traffico in tilt e guidatori fuori dalle auto / VIDEO - Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday La notte del 1° marzo è stata complessa per i viaggiatori dell’autostrada del sole. Nel tratto da Firenze Sud a Incisa il traffico era completamente bloccato tanto da costringere i guidatori ad uscire fuori dall’auto e attendere che la... 🔗firenzetoday.it

A1 in tilt: 8 chilometri di coda per un incidente tra Fiorenzuola e Parma; Incidente in autostrada, traffico paralizzato: 8 chilometri di coda; Traffico in tilt in autostrada a Milano per un incidente: lunghe code; Incidente tra due camion in A1 manda il traffico in tilt: code fino a 9 chilometri. 🔗Approfondimenti da altre fonti