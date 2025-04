25 aprile cancellato a Maclodio l’intervento del sindaco coperto da Bella ciao e cori Ora e sempre resistenza

Maclodio (Brescia), 25 aprile 2025 – Festa della Liberazione con polemica nel Bresciano. Oggi, 25 aprile e 80 anniversario della Liberazione, un gruppo di cittadini a Maclodio (Brescia) ha contestato il primo cittadino Simone Zanetti al grido di "ora e sempre resistenza!”.La contestazione è scattata stamani nel piccolo centro di 1.500 abitanti in provincia di Brescia, dove dal 2019 le celebrazioni del 25 aprile sono state ricondotte ad una commemorazione dedicata ai caduti della guerra. L'intervento del primo cittadino di Fratelli d'Italia è stato coperto dalle voci dei manifestanti, che hanno anche intonato il canto 'Bella ciao'."La manifestazione si è svolta senza modificare di una virgola quello che è sempre avvenuto a Maclodio, perché l'idea conta molto di più di una canzone. Abbiamo ascoltato l'inno nazionale e la canzone del Piave", ha detto il primo cittadino davanti al monumento ai Caduti. Ilgiorno.it - 25 aprile “cancellato”, a Maclodio l’intervento del sindaco coperto da “Bella ciao” e cori “Ora e sempre resistenza” Leggi su Ilgiorno.it (Brescia), 252025 – Festa della Liberazione con polemica nel Bresciano. Oggi, 25e 80 anniversario della Liberazione, un gruppo di cittadini a(Brescia) ha contestato il primo cittadino Simone Zanetti al grido di "ora e!”.La contestazione è scattata stamani nel piccolo centro di 1.500 abitanti in provincia di Brescia, dove dal 2019 le celebrazioni del 25sono state ricondotte ad una commemorazione dedicata ai caduti della guerra. L'intervento del primo cittadino di Fratelli d'Italia è statodalle voci dei manifestanti, che hanno anche intonato il canto ''."La manifestazione si è svolta senza modificare di una virgola quello che èavvenuto a, perché l'idea conta molto di più di una canzone. Abbiamo ascoltato l'inno nazionale e la canzone del Piave", ha detto il primo cittadino davanti al monumento ai Caduti.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Concerto della Festa della Liberazione cancellato per la morte del papa, Sinistra italiana: "Il 25 aprile non si tocca" - Sinistra italiana Cesena commenta in maniera negativa la decisione di annullare il concerto del 24 aprile che rientra negli 80 anni della celebrazione della Liberazione presa dal Comune. "La decisione è stata assunta — scrive Sinistra italiana in una nota — in ottemperanza alla proclamazione di... 🔗cesenatoday.it

Concerto del 25 Aprile cancellato per la morte del papa, Sinistra italiana: "Il 25 aprile non si tocca" - Sinistra italiana Cesena commenta in maniera negativa la decisione di annullare il concerto del 24 aprile che rientra negli 80 anni della celebrazione della Liberazione presa dal Comune. "La decisione è stata assunta — scrive Sinistra italiana in una nota — in ottemperanza alla proclamazione di... 🔗cesenatoday.it

Cancellato a Mogliano il corteo del 25 aprile: «Uso strumentale del lutto del Papa» - Una sforbiciata agli aventi per il 25 aprile in ossequio alla morte di Papa Francesco e per seguire l'invito, arrivato dal Governo, alla sobrietà nelle celebrazioni. Se a Treviso il programma della commemorazione degli 80 anni dalla fine della Resistenza non ha subito particolari variazioni, è... 🔗trevisotoday.it

25 aprile “cancellato”, a Maclodio l’intervento del sindaco coperto da “Bella ciao” e cori “Ora e sempre resistenza”; 25 Aprile «sobrio» ma con polemiche: ecco cosa succede in provincia di Brescia; 25 aprile cancellato. Il sindaco di Maclodio si dimetta!; Maclodio, il sindaco cancella la festa del 25 aprile: scoppia la polemica. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

25 aprile cancellato. Il sindaco di Maclodio si dimetta! - Per l'ennesima volta il comune di Maclodio ha deciso di non celebrare la festa nazionale della Liberazione. Il sindaco di Fratelli d'Italia, guardacaso, ... 🔗pressenza.com

Il 25 aprile a Maclodio non s’ha da fare. Il sindaco meloniano celebra solo i Caduti il 27, la Liberazione no - Il sindaco di Maclodio - incidentalmente un giovane sindaco di fratelli d'Italia, Simone Zanetti - ha abolito le celebrazioni del 25 aprile ... 🔗blitzquotidiano.it

Comune che vai, manifestazione che trovi. C’è chi ha deciso di cancellare ogni evento - Dalla “sobrietà“ alla confusione il passo è stato breve. Alle polemiche della vigilia, con casi eclatanti come quello di ... 🔗msn.com