Stava in mezzo alla gente e loro si stupivano addio del catanzarese Luigi Carnevale a Papa Francesco

Il catanzarese Luigi Carnevale, oggi prefetto di Brindisi, è stato per quattro anni l'angelo custode di Papa Francesco, in qualità di dirigente dell'Ispettorato di Pubblica sicurezza presso il Vaticano. Carnevale, intervistato dal Quotidiano di Puglia e ripreso da Il Messaggero, ha raccontato come Francesco fosse refrattario a ogni barriera che potesse separarlo dalla gente.

