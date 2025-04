Allenamento Atalanta recuperato definitivamente Berat Djimsiti Il report odierno di Zingonia

Allenamento Atalanta, recuperato praticamente Berat Djimsiti in vista delal sfida contro il Lecce. Ecco il report Mattinata di lavoro al Centro Bortolotti per i nerazzurri che domenica 27 aprile al Gewiss Stadium scenderanno in campo alle 20.45 contro il Lecce per la 34ª giornata della Serie A Enilive 2024-25. Berat Djimsiti è ritornato ad allenarsi . Calcionews24.com - Allenamento Atalanta, recuperato definitivamente Berat Djimsiti! Il report odierno di Zingonia Leggi su Calcionews24.com praticamentein vista delal sfida contro il Lecce. Ecco ilMattinata di lavoro al Centro Bortolotti per i nerazzurri che domenica 27 aprile al Gewiss Stadium scenderanno in campo alle 20.45 contro il Lecce per la 34ª giornata della Serie A Enilive 2024-25.è ritornato ad allenarsi .

Cosa riportano altre fonti

Allenamento Inter, giornata di antivigilia verso l’Atalanta! Le immagini da Appiano – FOTO & REPORT - di RedazioneAllenamento Inter, giornata di antivigilia verso l’Atalanta! Le immagini da Appiano riguardanti la sessione odierna di lavoro Giornata di antivigilia in quel di Appiano per l‘Inter di Simone Inzaghi, che dopo la vittoria sul Feyenoord in Champions League, sono al lavoro per preparare l’atteso big match di domenica sera, nel quale affronteranno l’Atalanta di Gasperini, per un match che potrebbe riaprire clamorosamente la lotta Scudetto. 🔗internews24.com

Atalanta Inter, i fan bergamaschi in delirio: ecco quanti saranno allo Stadio e cosa accadrà oggi in allenamento - di RedazioneAtalanta Inter, i tifosi del club bergamasco sono in delirio, ecco i dati dallo Stadio domani e cosa accadrà oggi in allenamento Atalanta Inter è alle porte, lo sanno bene i tifosi bergamaschi, che si preparano a vivere una serata da protagonisti. Domani sera infatti, il Gewiss Stadium sarà sold out, compreso ovviamente il settore ospiti riservato ai 1300 tifosi interisti. Una cornice da circa 24. 🔗internews24.com

Infortunio Renato Veiga: cosa filtra verso Juve Atalanta dopo l’allenamento di oggi. Aggiornamenti importanti dal JTC sul portoghese - di Marco BaridonInfortunio Renato Veiga: novità verso Juve Atalanta dopo l’allenamento di oggi. Aggiornamenti dal JTC sulle condizioni del difensore portoghese Giornata chiave oggi per Renato Veiga, al lavoro per recuperare dalla lesione del tendine del plantare gracile della gamba destra patita nella gara di Champions League contro il Psv. Come appreso da Juventusnews24, il difensore portoghese è tornato a lavorare in gruppo e dunque può considerarsi recuperato e a disposizione di Thiago Motta per il match di domenica all’Allianz Stadium contro l’Atalanta. 🔗juventusnews24.com

Dea, corsa contro il tempo: Gasperini spera nel recuperato-lampo di Kossounou o Posch; Atalanta verso l'Udinese senza Retegui e Scamacca; Juventus, seduta alla Continassa con ospite speciale: presente il Ct Spalletti; Allenamento Atalanta, buone notizie per Barcellona: recuperato il capitano Marten De Roon. Le ultime da. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Allenamento Atalanta, nerazzurri concentrati in vista del Milan. Recupera qualcuno per domenica? - Allenamento Atalanta, i nerazzurri sono concentrati in vista della sfida contro il Milan. Recupera qualcuno per la partita di domenica? L’Atalanta prosegue i preparativi in vista della delicata sfida ... 🔗calcionews24.com

Allenamento Roma, novità molto importanti per Ranieri. Recuperato definitivamente quel giocatore - Secondo quanto riportato da Vocegiallorossa, la Roma si è allenata tranquillamente stamattina lavorando molto su esercizi tecnico-tattici con il pallone. Sotto il profilo degli infortunati e ... 🔗calcionews24.com

Allenamento Atalanta, tre giocatori sotto la lente prima dell’ok definitivo. Le ultime da Zingonia - Il Bayern Monaco si allena in vista dell'andata del quarto di finale di Champions League, in programma domani all'Allianz Arena di Monaco. La buona notizia è il rientro in campo di Aleks Pavlovic ... 🔗informazione.it