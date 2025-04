Attentato mirato a Mosca ucciso il vice capo delle operazioni speciali russe

Ilgiornale.it - Attentato mirato a Mosca: ucciso il vice capo delle operazioni speciali russe Leggi su Ilgiornale.it Yaroslav Moskalik è morto a seguito dell'esplosione di un'auto nel cortile di un edificio residenziale a Balashikha, nella regione della capitale della Federazione

Su questo argomento da altre fonti

Mosca, limousine di Putin da $ 356mla esplosa in centro, attentato terroristico anticipato da Zelensky: "Lo zar morirà presto e la guerra in Ucraina finirà" - VIDEO - "Putin morirà presto, è un dato di fatto, e la guerra finirà", aveva detto Zelensky mercoledì 26 marzo 2025; venerdì 28 marzo, poco prima della mezzanotte, l'auto di lusso dello zar è esplosa La limousine di Putin da 356mila dollari è esplosa in centro a Mosca il 28 marzo 2025, si tratterebbe 🔗ilgiornaleditalia.it

Attentato a Mosca: la morte di Armen Sarkisjan e l'inquietante paura di Putin che ora teme per la sua vita - Trump potrebbe chiedere a Zelensky di non mettere nel mirino Putin La capitale russa, Mosca, è scossa dalla notizia di un attentato mortale che ha colpito Armen Sarkisjan, una figura chiave nel conflitto tra Ucraina e Russia. Sarkisjan, leader della milizia ArBat, è stato ucciso in un attacco 🔗ilgiornaleditalia.it

Chi era e cosa sappiamo dell’attentato a Armen Sarkisyan “Gorlovsky”, morto in un’esplosione a Mosca - L’uccisione di Armen Sarkisyan, tra crimine organizzato, guerra e giochi di potere, alimenta sospetti oltre l’ipotesi più ovvia. I servizi di Kyiv sanno colpire i pezzi grossi nel cuore di Mosca. Ma “Gorlovsky” era solo “un boss del malaffare”, dice a Fanpage.it l’esperto di mafia russa Galeotti. L’ex viceministro ucraino Gerashenko: “La vittima era in conflitto con il leader ceceno Kadirov per il metallo di Mariupol”. 🔗fanpage.it

Attentato mirato a Mosca: ucciso il vice capo delle operazioni speciali russe; Russia: generale ucciso in esplosione autobomba vicino Mosca; Attentato a Mosca, riflettori su Kiev; Mosca, ucciso in un attentato leader di milizie anti-ucraine. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Attentato mirato a Mosca: ucciso il vice capo delle operazioni speciali russe - Yaroslav Moskalik è morto a seguito dell'esplosione di un'auto nel cortile di un edificio residenziale a Balashikha, nella regione della capitale della Federazione ... 🔗ilgiornale.it

È stato ucciso un altro generale russo in un attacco esplosivo a Mosca - Yaroslav Moskalik è morto nell'esplosione di un'autobomba: è l'ultimo di una lunga serie di omicidi mirati contro ufficiali russi ... 🔗ilpost.it

Generale russo ucciso nell'esplosione di un'autobomba a Mosca - Yaroslav Moskalik era stato vice capo del comando operativo dello Stato maggiore delle forze armate russe fino al 2021. È il secondo attentato a ... 🔗huffingtonpost.it