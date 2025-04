25 aprile da ‘Una vita difficile’ a ‘Una questione privata i 4 film da vedere in questa giornata

Uno strumento come il cinema può servire proprio come veicolo per spingere i cittadini a rivivere le emozioni del passato e ricordare quali sono gli avvenimenti nefasti che hanno portato alle brutalità del secondo conflitto mondiale

Decretare sulla "sobrietà" nelle manifestazioni del 25 aprile è una fesseria - Imperativo. Mandare a cagare i deficienti che decretano sulla cosiddetta “sobrietà” nelle manifestazioni del 25 aprile perché è morto Bergoglio. Primo motivo: abbiamo visto, negli ultimi e nei penultimi 25 aprile, un’orgia di ubriachezza, d’imbecillità e d’incontinenza tali, sia tra i “per” che tra i “contro”, che sembrerebbe francamente un miracolo francescano troppo precoce immaginarne di più sobri oggi. 🔗ilfoglio.it

“Il 25 aprile? Una cagata pazzesca”. A Varese gli striscioni di Blocco studentesco: “Lo dice anche l’Anpi” - Mancano due settimane alla Festa della Liberazione, quest’anno all’80esimo anniversario, e come ogni anno tocca prepararsi al peggio. A Varese e Luino (provincia di Varese), sabato mattina i cittadini hanno trovato e rimosso alcuni striscioni firmati dal movimento di estrema destra Blocco studentesco sui quali la Digos sta eseguendo accertamenti. Roba per palati fini: “L’unico schiaffo all’Italia è la Resistenza”, “25 aprile liberazione intestinale” e ancora “La Resistenza è una cagata pazzesca”. 🔗ilfattoquotidiano.it

25 aprile, Salvini: “Spero sia una giornata libera da parole d’odio come quelle di Saviano” - Matteo Salvini spera che “il 25 aprile sia una giornata di sole, festosa, dove si ricorda un momento di liberazione di cui tutti sono stati protagonisti, non solo i comunisti”. Il vicepremier lo ha detto a margine della scuola di formazione politica della Lega in corso a Roma. “Mi stupiscono parole di odio che arrivano da una certa sinistra, come quelle di Saviano, portavoce del politicamente corretto che sostiene che Musk finirà nel sangue, che la parabola di Trump finirà violentemente, che parla di tirannide, di nuova resistenza, io penso che parli a sproposito e usi parole che non fanno ... 🔗lapresse.it

