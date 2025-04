Il 25 aprile La storia corre veloce ma libertà e giustizia sociale non sono valori negoziabili

Carlo Salvioni, presidente del Comitato antifascista dal 2009: «In questi 80 anni i principi costituzionali si sono affermati ed estesi ma vanno sempre difesi. La piazza espressione di un pluralismo unitario».

"25 aprile: un giorno fondamentale per la storia". 80 fa l'Italia fu liberata. Le celebrazioni solenni ad Arezzo - Il 25 aprile è "un giorno fondamentale per la storia d'Italia". Sono trascorsi esattamente 80 anni da quando Milano, sede operativa del Comitato di liberazione Alta Italia, principale organo di governo clandestino della Resistenza presieduto da Alfredo Pizzoni, Luigi Longo, Emilio Sereni, Sandro... 🔗arezzonotizie.it

Almanacco 25 aprile tra storia, compleanni celebri e saggezza popolare - Uno sguardo quotidiano tra storia, cultura e memoria. Ogni data custodisce eventi che hanno lasciato un segno. Da Perugia al mondo episodi, personaggi e ricorrenze che aiutano a leggere il presente alla luce del passato. Il 25 aprile è il 115esimo giorno del calendario gregoriano (il 116esimo... 🔗perugiatoday.it

25 aprile | La storia di Alceo Lipizer, il centrocampista deportato a Dachau per aver battuto i soldati nazisti a calcio - No. Due lettere semplici, che a volte assumono però un significato più profondo, dai contorni storici. È la Resistenza al nazifascismo che è stata fatta in tanti modi, anche con una semplice risposta. C’è il caso degli IMI ovviamente (gli Internati Militari Italiani), ma c’è anche la storia di Alceo Lipizer, colpevole di aver vinto una partita di calcio contro gli avversari sbagliati. Esterno d’attacco e centrocampista, nato a Fiume l’8 aprile 1921, Lipizer è il trascinatore della Fiumana per cinque stagioni, dal 1937 al 1942, caratterizzate dalla promozione in Serie B nel 1941. 🔗ilfattoquotidiano.it

Il 25 aprile: «La storia corre veloce, ma libertà e giustizia sociale non sono valori negoziabili» - «Che il grande lascito della Resistenza, quei valori di libertà e giustizia sociale, che per noi che apparteniamo alla tradizione storica delle democrazie occidentali non sono negoziabili, restino ... 🔗ecodibergamo.it

25 aprile: quanto conosci la storia della Liberazione dell’Italia? Scoprilo con il nostro quiz! - Quanto conosci davvero la storia dell’Italia? Testa il tuo livello di conoscenza della storia della Resistenza e della Liberazione italiana con un quiz a risposta multipla. 🔗skuola.net

25 aprile che festa è? Cosa è successo il 25 aprile del 1945? Ecco il riassunto breve dei fatti - Il 25 aprile che festa è? Vo spieghiamo perché è una ricorrenza importantissima e imprescindibile per l'Italia: ecco cosa c'è da sapere. 🔗donnapop.it