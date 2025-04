Juventus e Milan su Conte lui resterebbe a Napoli ad una condizione

Conte, allenatore del Napoli, sotto contratto fino al 30 giugno 2027, è finito nel mirino di altre società. Quale futuro per lui? Pianetamilan.it - Juventus e Milan su Conte: lui resterebbe a Napoli ad una condizione Leggi su Pianetamilan.it Antonio, allenatore del, sotto contratto fino al 30 giugno 2027, è finito nel mirino di altre società. Quale futuro per lui?

Ne parlano su altre fonti

Allenatore Milan, Conte tra Juventus e i rossoneri? Ecco le ultime - Allenatore Milan, Conte resta in corsa per il futuro? 'La Gazzetta dello Sport' ha fatto una panoramica tra i rossoneri e la Juventus 🔗pianetamilan.it

Conte Juventus, Pedullà dubbioso: «Dove vuoi arrivare con queste parole? Vuoi andare alla Juve, al Milan o fare come all’Inter?» - di Redazione JuventusNews24Conte Juventus, Pedullà dubbioso su quello che può essere il futuro dell’allenatore del Napoli: tutte le parole Il giornalista Alfredo Pedullà ha fatto il punto su Antonio Conte, allenatore del Napoli accostato anche alla Juve. PAROLE – «Cosa può cambiare dopo 10 mesi? Dove vuoi arrivare con questo tipo di interpretazioni alla vigilia. Al Milan? Ha altre idee, era libero ma non l’ha preso. 🔗juventusnews24.com

Conte, parole di speranza … per Milan e Juventus: il punto - Antonio Conte, allenatore del Napoli, non è sembrato così sicuro sul suo futuro in azzurro domenica sera: Milan e Juventus possono sperare 🔗pianetamilan.it

Conte, quali soluzioni in caso di addio al Napoli? Juve e Milan in pole, ma con quante incognite...; MEDIASET - Juventus e Milan su Conte. De Laurentiis si cautela con 3 allenatori; NAPOLI. Come sostituire Neres: con Spinazzola resterebbe il 4-3-3, con Raspadori invece…; Milan, nuovo direttore sportivo: previsto un incontro tra Furlani e Tare. 🔗Cosa riportano altre fonti

Conte Milan, futuro tutto da scrivere: incontro fissato con De Laurentiis, Furlani spera perchè… Ultimissime - Conte Milan, il tecnico salentino deve ancora sciogliere le riserve: vuole rimanere a Napoli solo con determinate garanzie. Rossoneri in agguato Come riportato dal Corriere dello Sport, nelle prossime ... 🔗milannews24.com

Conte, Juve e Milan non lo mollano: novità sulla decisione del tecnico sul Napoli - Continua a tenere banco il futuro di Antonio Conte: il tecnico del Napoli ha ribadito più volte di voler chiarire molte cose prima di dare l’ok agli azzurri per la prossima stagione. Manca sempre meno ... 🔗informazione.it

Conte, quali soluzioni in caso di addio al Napoli? Juve e Milan in pole, ma con quante incognite... - Quello riguardante il futuro di Antonio Conte è destinato a essere uno dei temi più caldi di questo finale di stagione. Il tecnico leccese ha fatto capire chiaramente che resterebbe volentieri a Napol ... 🔗msn.com