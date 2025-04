Ristorazione e bar il rapporto di Fipe Confcommercio Cesena Consumi ancora sotto i livelli pre Covid

rapporto Fipe Confcommercio sulla Ristorazione 2025 fotografa un anno di moderata crescita per il settore della Ristorazione, segnato dal consolidamento dei progressi registrati nel 2023, ma anche dalla persistenza di diverse criticità strutturali. Nel rapporto è comparsa anche l'indagine sul. Cesenatoday.it - Ristorazione e bar, il rapporto di Fipe Confcommercio Cesena: "Consumi ancora sotto i livelli pre-Covid" Leggi su Cesenatoday.it Ilsulla2025 fotografa un anno di moderata crescita per il settore della, segnato dal consolidamento dei progressi registrati nel 2023, ma anche dalla persistenza di diverse criticità strutturali. Nelè comparsa anche l'indagine sul.

Rapporto Ristorazione di FIPE – Confcommercio, occupati salgono a 1,5 milioni ma cala numero imprese - ROMA (ITALPRESS) – Un anno di moderata crescita, che vede il consolidamento dei trend positivi osservati nel 2023, ma anche la persistenza di diverse criticità strutturali. È questa la fotografia scattata dal Rapporto Ristorazione 2025 di FIPE – Confcommercio sul settore. Il rapporto annuale della Federazione dei Pubblici Esercizi è stato presentato oggi a Roma, alla presenza del Presidente Lino Enrico Stoppani, del Direttore del Centro Studi Luciano Sbraga e del Presidente dell’INPS Gabriele Fava. 🔗unlimitednews.it

