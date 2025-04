Juve costretta al sacrificio la cessione è dolorosa

Juve può essere costretta al sacrificio di un suo pupillo: il gioiello è finito nel mirino di tre big europee, ecco la sua valutazioneLa Juve deve tenere d’occhio il bilancio. Una prerogativa imposta dalla proprietà alla dirigenza considerato come l’era delle spese folli sia finita. Giuntoli lo sa bene e si sta comportando di conseguenza. E così via alle cessioni dei giovani talenti cresciuti nel club per monetizzare e realizzare plusvalenze ma anche cessioni dolorose per alleggerire i conti dei pesanti ingaggi.Le ultime due campagne acquisti sono state indirizzate in questo modo, un modo anche per rinforzare la rosa con colpi mirati. Ecco perché sarà fondamentale conquistare il quarto posto. Con i fondi derivanti dalla Uefa per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League le casse bianconere potrebbero respirare e contestualmente permettere al club di condurre una campagna acquisti senza sacrifici ma con colpi mirati. Rompipallone.it - Juve costretta al sacrificio: la cessione è dolorosa Leggi su Rompipallone.it Lapuò esserealdi un suo pupillo: il gioiello è finito nel mirino di tre big europee, ecco la sua valutazioneLadeve tenere d’occhio il bilancio. Una prerogativa imposta dalla proprietà alla dirigenza considerato come l’era delle spese folli sia finita. Giuntoli lo sa bene e si sta comportando di conseguenza. E così via alle cessioni dei giovani talenti cresciuti nel club per monetizzare e realizzare plusvalenze ma anche cessioni dolorose per alleggerire i conti dei pesanti ingaggi.Le ultime due campagne acquisti sono state indirizzate in questo modo, un modo anche per rinforzare la rosa con colpi mirati. Ecco perché sarà fondamentale conquistare il quarto posto. Con i fondi derivanti dalla Uefa per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League le casse bianconere potrebbero respirare e contestualmente permettere al club di condurre una campagna acquisti senza sacrifici ma con colpi mirati.

