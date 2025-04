VIDEO 25 aprile il Presidente Mattarella depone una corona al cimitero di Staglieno

Presidente Sergio Mattarella ha fatto tappa al cimitero monumentale di Staglieno prima di recarsi al teatro Ivo Chiesa per le celebrazioni ufficiali del 25 aprile, 80esimo anniversario della Liberazione (a questo link il nostro articolo con tutti gli aggiornamenti). Al campo dei partigiani. Genovatoday.it - VIDEO | 25 aprile, il Presidente Mattarella depone una corona al cimitero di Staglieno Leggi su Genovatoday.it IlSergioha fatto tappa almonumentale diprima di recarsi al teatro Ivo Chiesa per le celebrazioni ufficiali del 25, 80esimo anniversario della Liberazione (a questo link il nostro articolo con tutti gli aggiornamenti). Al campo dei partigiani.

