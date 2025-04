Lanciano auto sul corteo per il 25 aprile un morto Il sindaco Urlava si sono rotti i freni

Lanciano, in piazza Pace, questa mattina, intorno alle 10.30. A conclusione della manifestazione del 25 aprile, organizzata dall'Anpi, al monumento agli Eroi Ottobrini, quasi tutti i partecipanti si stavano dirigendo, a piedi, verso Piazza Plebiscito per continuare le commemorazioni. All'improvviso una macchina, una Lancia Musa grigia, guidata da un uomo, ha imboccato a folle velocità la discesa di Via del Torrione, falciando diversi pedoni.

Tragedia a Lanciano dopo il corteo per il 25 Aprile: auto falcia la folla, morto un ex carabiniere, diversi feriti - Tragedia a Lanciano (Ch), in Piazza Pace, questa mattina, intorno alle 10.30. A conclusione della manifestazione del 25 aprile, organizzata dall’Anpi, al monumento agli Eroi Ottobrini, quasi tutti i partecipanti si stavano dirigendo, a piedi, verso Piazza Plebiscito per continuare le commemorazioni. All’improvviso una macchina, una Lancia Musa grigia, guidata da un uomo, ha imboccato a folle velocità la discesa di Via del Torrione, falciando diversi pedoni. 🔗secoloditalia.it

A causa di un probabile malore, un'auto guidata da un'80enne è finita sulla folla a Lanciano provocando un morto e diversi feriti durante la manifestazione del 25 aprile

Auto fuori controllo travolge persone dopo il corteo del 25 aprile a Lanciano, un morto - AGI - Un'auto fuori controllo finisce su alcune persone che si stavano spostando dal corteo a Lanciano. Drammatico il bilancio: 1 morto e due feriti. Si era appena conclusa la manifestazione del 25 aprile al monumento degli Eroi Ottobrini e il corteo si stava dirigendo verso Piazza Plebiscito per proseguire con le celebrazioni della Festa della Liberazione, quando un'auto ha investito i pedoni. Ad avere la peggio un uomo di 81 anni, rimasto ucciso sul colpo. 🔗agi.it

