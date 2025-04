Attentato vicino Mosca ucciso il generale russo Iaroslav Moskalik esplosa auto con ordigno rudimentale

generale russo Iaroslav Moskalik, comandante aggiunto della direzione generale operativa dello stato maggiore delle forze armate, è morto per l’esplosione di un’auto vicino a Mosca, nella località di Balacjikha a pochi chilometri dalla capitale. Lo ha reso noto il Comitato inquirente che ha aperto una inchiesta per omicidio.L’esplosione è stata causata da un ordigno rudimentale pieno di schegge, hanno precisato gli inquirenti. I video delle telecamere di sicurezza diffusi dai canali Telegram, considerati vicini alle autorità del Cremlino, mostrano una potente esplosione accanto a una strada pedonale che costeggia abitazioni private. Moskalik, che aveva 59 anni, era numero due del direttorato operativo dello stato maggiore, cui spetta la pianificazione delle operazioni militari e il controllo della prontezza militare. Ilfattoquotidiano.it - Attentato vicino Mosca, ucciso il generale russo Iaroslav Moskalik: esplosa auto con ordigno rudimentale Leggi su Ilfattoquotidiano.it Il, comandante aggiunto della direzioneoperativa dello stato maggiore delle forze armate, è morto per l’esplosione di un’, nella località di Balacjikha a pochi chilometri dalla capitale. Lo ha reso noto il Comitato inquirente che ha aperto una inchiesta per omicidio.L’esplosione è stata causata da unpieno di schegge, hanno precisato gli inquirenti. I video delle telecamere di sicurezza diffusi dai canali Telegram, considerati vicini allerità del Cremlino, mostrano una potente esplosione accanto a una strada pedonale che costeggia abitazioni private., che aveva 59 anni, era numero due del direttorato operativo dello stato maggiore, cui spetta la pianificazione delle operazioni militari e il controllo della prontezza militare.

Approfondimenti da altre fonti

Attentato vicino a Mosca, ucciso generale russo - Mosca, 25 aprile 2025 - Attentato oggi a Balashikha, vicino a Mosca, dove è stato ucciso il generale russo Moskalik, vice capo del Dipartimento per le operazioni dello Stato maggiore. Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha detto alla Cbs: "La Russia è pronta a concludere un accordo sulla risoluzione del conflitto ucraino, ma alcune disposizioni del futuro accordo devono ancora essere concordate e Mosca ci sta lavorando". 🔗quotidiano.net

Mosca, limousine di Putin da $ 356mla esplosa in centro, attentato terroristico anticipato da Zelensky: "Lo zar morirà presto e la guerra in Ucraina finirà" - VIDEO - "Putin morirà presto, è un dato di fatto, e la guerra finirà", aveva detto Zelensky mercoledì 26 marzo 2025; venerdì 28 marzo, poco prima della mezzanotte, l'auto di lusso dello zar è esplosa La limousine di Putin da 356mila dollari è esplosa in centro a Mosca il 28 marzo 2025, si tratterebbe 🔗ilgiornaleditalia.it

Attentato a Mosca: la morte di Armen Sarkisjan e l'inquietante paura di Putin che ora teme per la sua vita - Trump potrebbe chiedere a Zelensky di non mettere nel mirino Putin La capitale russa, Mosca, è scossa dalla notizia di un attentato mortale che ha colpito Armen Sarkisjan, una figura chiave nel conflitto tra Ucraina e Russia. Sarkisjan, leader della milizia ArBat, è stato ucciso in un attacco 🔗ilgiornaleditalia.it

Guerra in Ucraina, generale ucciso in attentato vicino a Mosca; Witkoff è a Mosca, Lavrov: pronti a un accordo. Sindaco Kiev: cedere territori per pace - Le proposte Usa e quelle di Kiev e europee, contrasti su riconoscimento Crimea e revoca delle sanzioni; Attentato vicino Mosca, ucciso il generale russo Iaroslav Moskalik: esplosa auto con ordigno rudimentale; Attentato vicino a Mosca, ucciso generale russo Moskalik. Il video dell’esplosione dell’auto. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Attentato vicino a Mosca, ucciso generale russo Moskalik - Il comandante è morto nell’esplosione di un’auto partita da un ordigno rudimentale. Lavrov: “Russia pronta a raggiungere accordo sull’Ucraina”. Witkoff a Mosca. Raid russo a Pavlohrad: 3 morti tra cui ... 🔗msn.com

Attentato mirato a Mosca: ucciso il vice capo delle operazioni speciali russe - Yaroslav Moskalik è morto a seguito dell'esplosione di un'auto nel cortile di un edificio residenziale a Balashikha, nella regione della capitale della Federazione ... 🔗ilgiornale.it

Guerra in Ucraina, generale ucciso in attentato vicino a Mosca - "Secondo le informazioni preliminari, nell'esplosione è morto il vice capo della Direzione operativa principale dello stato maggiore delle forze armate russe, il tenente generale Yaroslav Moskalik", ... 🔗tg24.sky.it