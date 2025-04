25 aprile celebrazione Anpi Grazie a Resistenza siamo dalla parte giusta della storia

25 aprile a Firenze, Funaro: "Celebrazione importante. E noi siamo sempre stati sobri" - La sindaca di Sara Funaro, ai giornalisti dopo la cerimonia del 25 aprile in piazza dell'Unità italiana e prima di andare in piazza della Signoria per il prosieguo delle manifestazioni dedicate alla Liberazione

Lutto per Papa Francesco, celebrazione del 25 aprile confermata alla Villa comunale - La Città metropolitana e il Comune di Reggio Calabria comunicano che le celebrazioni previste per la ricorrenza nazionale del 25 aprile, Festa della Liberazione, sono confermate e si terranno in un contesto di sobrietà nel rispetto della proclamazione del lutto nazionale per la scomparsa di Papa...

Bersani a La7: "Sobrietà per il 25 aprile? Il governo è talmente sobrio che non ha mai partecipato a una sola celebrazione" - "Il ministro Musumeci ha richiesto sobrietà nelle cerimonie per la Festa della Liberazione del 25 aprile? Questa cosa la trovo fantastica. Intanto, vorrei tranquillizzare il governo che dalle manifestazioni del 25 aprile Papa Francesco riceverà solo lacrime e applausi". Così a Dimartedì (La7) Pier Luigi Bersani replica a distanza all'auspicio espresso dal ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, il quale ha invitato a festeggiare 'sobriamente' l'ottantesimo anniversario della Festa della Liberazione, visto il concomitante lutto nazionale per la morte di Papa Francesco.

Lanciano, auto sui pedoni dopo le celebrazioni del 25 aprile: un morto e due feriti - Un'auto guidata da un 80enne è finita questa mattina sul corteo del 25 aprile organizzato dall'Anpi a Lanciano, in provincia di Chieti

Lanciano, auto sulla folla dopo le celebrazioni del 25 aprile: un morto e diversi feriti - È accaduto alla fine della manifestazione per la festa della Liberazione: un'auto ha imboccato a folle velocità la discesa di Via del Torrione travolgendo

25 aprile, le celebrazioni in Comune a Mogliano Veneto dopo la polemica: Anpi presente ma niente corteo VIDEO - MOGLIANO VENETO - Dopo la bufera, niente corteo istituzionale né pannelli dedicati alle partigiane, rimossi all'ultimo. Eppure la presidente dell'Anpi c'era, anche