Spareggio Scudetto la rivelazione divide i tifosi di Napoli e Inter riguarda la sede

Mancano cinque partite da qui alla fine per Napoli e Inter, protagoniste di una lotta per la vittoria dello Scudetto avvincente come non mai. Quindici punti in palio per capire quale tra le due compagini avrà la meglio, con gli azzurri che sono tornati a sognare la vittoria del Tricolore dopo due anni dall'ultimo storico successo, sotto la guida di Luciano Spalletti.Un'occasione molto ghiotta per Antonio Conte di scrivere la storia: la vittoria della Serie A alla prima stagione all'ombra del Vesuvio sarebbe un'impresa davvero super per i partenopei, anche se servirà fare meglio di un'Inter che nelle ultime uscite è apparsa in difficoltà, soprattutto dal punto di vista della tenuta fisica.

