Mattarella a Genova per il 25 Aprile Bucci Benvenuto siamo molto contenti Poi gli onori militari

Genova, 25 Aprile 2025 In occasione dell'80° anniversario della Liberazione, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato a Genova, città Medaglia d'oro al Valor Militare. Al suo arrivo ha deposto una corona d'alloro alla lapide dei Caduti della Resistenza presso il Cimitero Monumentale di Staglieno. Il Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha accolto il Capo dello stato: "Benvenuto a Genova, siamo molto contenti". Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - Mattarella a Genova per il 25 Aprile, Bucci: Benvenuto, siamo molto contenti. Poi gli onori militari Leggi su Iltempo.it (Agenzia Vista), 252025 In occasione dell'80° anniversario della Liberazione, il Presidente della Repubblica, Sergio, si è recato a, città Medaglia d'oro al Valor Militare. Al suo arrivo ha deposto una corona d'alloro alla lapide dei Caduti della Resistenza presso il Cimitero Monumentale di Staglieno. Il Presidente della Regione Liguria, Marco, ha accolto il Capo dello stato: "". Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Approfondimenti da altre fonti

25 aprile, Mattarella a Genova. Allerta cortei a Roma e Milano - Roma, 25 aprile 2025 – Allerta sicurezza per i cortei in programma oggi a Milano e Roma in occasione delle manifestazioni per l'ottantesimo anniversario del 25 aprile. Nella capitale la comunità ebraica da sola a Porta San Paolo. A Milano i palestinesi vogliono aprire il corteo. Mattarella sarà alla manifestazione di Genova. Polemiche per le manifestazioni annullate in alcuni Comuni in concomitanza del lutto nazionale per la morte del Papa proclamato dal governo. 🔗quotidiano.net

Sergio Mattarella a Genova il 25 aprile - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà a Genova il prossimo 25 aprile per le celebrazioni dell'80esimo anniversario della Liberazione. L'annuncio da parte del vicesindaco reggente, Pietro Piciocchi, venerdì 28 febbraio alla presentazione dello spettacolo 'D'oro, il sesto senso... 🔗genovatoday.it

25 Aprile, Genova festeggia la Liberazione. Mattarella al Teatro Nazionale dopo l’omaggio ai caduti partigiani | Foto | Video | Lo Speciale | Gli aggiornamenti - Il programma della visita è stato modificato per gli impegni legati ai funerali del Papa, ma il presidente Sergio Mattarella ha voluto confermare la presenza a Genova per le celebrazioni del 25 Aprile 🔗ilsecoloxix.it

25 aprile, i cortei. Sala: Invito a sobrietà incomprensibile. LIVE; 25 aprile. Mattarella a Genova: È sempre tempo di Resistenza, valori sempre attuali - Mattarella cita il Papa, è sempre tempo di Resistenza; Festa della Liberazione, Mattarella anticipa di quattro ore la visita a Genova; 25 aprile, le ultime notizie in diretta sulla Festa della Liberazione | Mattarella a Genova: è sempre tempo di Resistenza. E ricorda Ventotene. Meloni: «Onore a valori negati dal fascismo». 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Mattarella a Genova per il 25 Aprile, Bucci: Benvenuto, siamo molto contenti. Poi gli onori militari - (Agenzia Vista) Genova, 25 aprile 2025 In occasione dell’80° anniversario della Liberazione, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato a Genova, città Medaglia d’oro ... 🔗msn.com

25 Aprile, il discorso di Mattarella a Genova: “È sempre tempo di Resistenza” - Il discorso del Presidente Sergio Mattarella al teatro Nazionale di Genova in occasione della celebrazione dell’ottantesimo anniversario del 25 Aprile ... 🔗ilsecoloxix.it

25 aprile, Mattarella a Genova: "No a democrazia a bassa intensità". IL DISCORSO - "E’ l’esercizio democratico che sostanzia la nostra libertà - ha detto il Capo dello Stato al teatro Nazionale di Genova -. Non possiamo arrenderci all’assenteismo dei cittadini dalla cosa pubblica, a ... 🔗tg24.sky.it