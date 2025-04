Chi è l’ex marito di Lina Sastri Ruben Celiberti È stata una storia d’amore importante

Ruben Celiberti, ex marito di Lina Sastri è un Etoile di fama internazionale, ballerino, coreografo, cantante e pianista. E' stato vincitore di numeri premi di danza sia come ballerino che come coreografo. Considerato una stella della danza di levatura internazionale, ha studiato ballo, pianoforte e canto all'Istituto del Teatro Colón di Buenos Aires, perfezionandosi poi a Parigi.Nato a Rosario, in Argentina, 1º gennaio 1964, nel 1988 appare per la prima volta nella televisione italiana con lo show Buona fortuna su Rai1. Ha collaborato soprattutto con il danzatore Raffaele Paganini per gli spettacoli Un americano a Parigi e Amor de tangoNel 1994, Lina Sastri ha sposato il ballerino argentino Ruben Celiberti, separandosi da lui dopo sette anni di matrimonio. I due si sono conosciuti nel 1991 e Lina si è innamorata subito perdutamente dell'artista poliedrico: tre anni dopo, è arrivato il matrimonio che purtroppo è durato solamente sette anni.

