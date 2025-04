Inter Roma l’ex nerazzurro sicuro Siamo realisti Inzaghi dovrà capire se…

Inter Roma di Serie A si avvicina e l’ex giocatore nerazzurro non usa giri di parole, ecco cosa dovrà capire davvero mister Inzaghi verso il match Inter Roma è alle porte. Lo sa bene Simone Inzaghi, così come Aldo Serena. l’ex giocatore ha parlato al Corriere della Sera del momento dei nerazzurri. Un breve passaggio: Inter Roma LE PAROLE DI SERENA – «La Roma? Una tappa fondamentale, bisogna essere realisti: con le energie in riserva il mister deve essere lucido a costruire la vittoria nel primo tempo per poi conservarla nel secondo. In vista di Barcellona, Simone dovrà capire quale minutaggio dare ai giocatori nell’ottica delle due sfide e comunque non si deve abbassare il morale. Anche i catalani in corsa con il Real per la Liga sono stanchi e hanno infortunati eccellenti come Lewandowski. Internews24.com - Inter Roma, l’ex nerazzurro sicuro: «Siamo realisti, Inzaghi dovrà capire se…» Leggi su Internews24.com di Serie A si avvicina egiocatorenon usa giri di parole, ecco cosadavvero misterverso il matchè alle porte. Lo sa bene Simone, così come Aldo Serena.giocatore ha parlato al Corriere della Sera del momento dei nerazzurri. Un breve passaggio:LE PAROLE DI SERENA – «La? Una tappa fondamentale, bisogna essere: con le energie in riserva il mister deve essere lucido a costruire la vittoria nel primo tempo per poi conservarla nel secondo. In vista di Barcellona, Simonequale minutaggio dare ai giocatori nell’ottica delle due sfide e comunque non si deve abbassare il morale. Anche i catalani in corsa con il Real per la Liga sono stanchi e hanno infortunati eccellenti come Lewandowski.

