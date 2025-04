Trump a Roma per i funerali del Papa nel programma ufficiale nessun bilaterale

programma ufficiale comunicato dalla Casa Bianca per la partecipazione di Donald Trump ai funerali di Papa Francesco non è previsto alcun incontro bilaterale. Il presidente americano e la first lady Melania arriveranno nella basilica di San Pietro direttamente da Villa Taverna, sede dell’ambasciata statunitense a Roma, dove avranno trascorso la notte. Poi ripartiranno verso gli Usa subito dopo le esequie, attorno alle 13.30, atterrando a Newark: questo per potersi recare al Trump National Golf Club Bedminster, in New Jersey, dove probabilmente festeggeranno il 55esimo compleanno di Melania. Insomma, nessun faccia a faccia con la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen nel pieno della guerra dei dazi e delle divergenze sul sostegno all’Ucraina.Donald e Melania Trump (Imagoeconomica). Lettera43.it - Trump a Roma per i funerali del Papa, nel programma ufficiale nessun bilaterale Leggi su Lettera43.it Nelcomunicato dalla Casa Bianca per la partecipazione di DonaldaidiFrancesco non è previsto alcun incontro. Il presidente americano e la first lady Melania arriveranno nella basilica di San Pietro direttamente da Villa Taverna, sede dell’ambasciata statunitense a, dove avranno trascorso la notte. Poi ripartiranno verso gli Usa subito dopo le esequie, attorno alle 13.30, atterrando a Newark: questo per potersi recare alNational Golf Club Bedminster, in New Jersey, dove probabilmente festeggeranno il 55esimo compleanno di Melania. Insomma,faccia a faccia con la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen nel pieno della guerra dei dazi e delle divergenze sul sostegno all’Ucraina.Donald e Melania(Imagoeconomica).

