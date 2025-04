25 aprile tensioni tra i manifestanti divisi sul percorso del corteo a Roma

manifestanti che hanno dato vita al corteo del 25 aprile promosso dall’Anpi a Roma. Da un lato attivisti di Potere al popolo e le varie “anime movimentiste” dall’altro l’Associazione nazionale partigiani, Pd, M5S e altri. Motivo del contendere la conclusione del corteo che per i primi doveva finire a Porta San Paolo, contrariamente a quanto previsto dall’organizzazione. La tensione è esplosa su via Ostiense. Lapresse.it - 25 aprile, tensioni tra i manifestanti divisi sul percorso del corteo a Roma Leggi su Lapresse.it Urla, insulti, spinte e schiaffi tra iche hanno dato vita aldel 25promosso dall’Anpi a. Da un lato attivisti di Potere al popolo e le varie “anime movimentiste” dall’altro l’Associazione nazionale partigiani, Pd, M5S e altri. Motivo del contendere la conclusione delche per i primi doveva finire a Porta San Paolo, contrariamente a quanto previsto dall’organizzazione. La tensione è esplosa su via Ostiense.

Se ne parla anche su altri siti

I cortei del 25 aprile: a Roma tensioni tra Brigata ebraica e pro-Pal - La mappa dei cortei: il 25 aprile è arrivato e saranno tante le manifestazioni programmate in tutta Italia per l’80esimo anniversario della Liberazione e a Roma si temono scontro tra Brigata ebraica e pro-Pal. A Roma saranno in programma due manifestazioni. Il primo è stato organizzato dall’Anpi che, dopo l’omaggio ai caduti delle Fosse Ardeatine, […] The post I cortei del 25 aprile: a Roma tensioni tra Brigata ebraica e pro-Pal appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

25 Aprile, tensioni a Torino tra polizia e antagonisti - Tensioni tra manifestanti e polizia giovedì sera a Torino, alla vigilia della Festa della Liberazione. Un gruppo di antagonisti ha cercato di salire sul palco, in piazza Castello, dove si stava concludendo l’intervento delle autorità per la commemorazione del 25 aprile al termine del consueto corteo. C’è stato un contatto tra polizia e manifestanti, poiché gli agenti hanno cercato di impedire ai manifestanti di salire sul palco. 🔗lapresse.it

25 aprile, prefetto Giannini: speriamo manifestazioni senza tensioni - Roma, 25 apr. (askanews) - "Sono diverse manifestazioni, impegnative, speriamo si svolgano senza tensione. C'è sempre stata la questione di Porta San Paolo ma ci sono manifestazioni disallineate nel tempo, spero si svolgano con serenità e saremo intransigenti perché questa è una festa importantissima che va celebrata, e la città di Roma in questo momento a mio avviso deve dare, e tutti devono contribuire, un'immagine di serenità in un momento così particolare e così di partecipazione". 🔗quotidiano.net

Tensioni e scontri a Porta San Paolo durante il 25 aprile: manifestanti pro-Palestina e Comunità Ebraica divisi - FOTO; 25 aprile a Roma. Dal lutto nazionale al rischio tensioni, le incognite sulla festa della Liberazione; Corteo 25 aprile, scontri tra manifestanti e forze dell'ordine; 25 aprile, cortei per gli 80 anni della Liberazione: occhi puntati su Milano e Roma. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Tensioni con le forze dell'ordine al corteo antifascista del 25 aprile: Risiera di San Sabba presidiata dagli agenti - TRIESTE - Momenti di tensione fra manifestanti e forze dell'ordine al corteo antifascista partito questa mattina a Trieste per gli 80 anni ... 🔗msn.com

25 aprile, tensioni tra i manifestanti divisi sul percorso del corteo a Roma - (LaPresse) Urla, insulti, spinte e schiaffi tra i manifestanti che hanno dato vita al corteo del 25 aprile promosso dall’Anpi a Roma. Da un ... 🔗stream24.ilsole24ore.com

'Guerrafondai', tensione tra Anpi e studenti a Roma - Momenti di tensioni tra gli spezzoni dei due cortei per il 25 aprile a Roma. La lite accesa, sfociata anche in alcuni spintoni, è avvenuta tra studenti di Cambiare Rotta e militanti di potere al Popol ... 🔗ansa.it