Un aereo della polizia precipita nel mare della Thailandia almeno cinque persone morte

aereo della polizia è precipitato nel mare della Thailandia nella mattina di oggi 25 aprile. Le vittime sarebbero cinque, ovvero tutti agenti. Una persona si trova in ospedale in gravissime condizioni. Leggi su Fanpage.it Unto nelnella mattina di oggi 25 aprile. Le vittime sarebbero, ovvero tutti agenti. Una persona si trova in ospedale in gravissime condizioni.

Approfondimenti da altre fonti

Otranto, precipita aereo: partono i soccorsi ma è un’esercitazione - Momenti di tensione al largo delle coste di Otranto, dove un velivolo con decine di persone a bordo è caduto in mare, nei pressi della zona dei laghi Alimini. La richiesta di aiuto è partita immediatamente e la risposta non si è fatta attendere: in pochi minuti sono stati mobilitati mezzi navali e aerei da diverse località pugliesi, mentre a terra veniva allestita un’intera rete di supporto medico e logistico. 🔗thesocialpost.it

Aereo precipita e si schianta contro un bus: ci sono morti - Un aereo bimotore King Air F80 si è schiantato questa mattina a Barra Funda, nella zona ovest di San Paolo, in Brasile. Il velivolo si sarebbe schiantato contro un autobus e alcune auto mentre tentava un atterraggio di emergenza. Due persone sono morte, altre due sono rimaste ferite. Lo schianto si è verificato sull’Avenida Marquês de São Vicente, importante arteria stradale della regione, ora chiusa. 🔗tvzap.it

Tragedia sfiorata a Cino, aereo ultraleggero precipita vicino alle case - Incidente aereo questa mattina a Cino, in Bassa Valtellina, dove un ultraleggero con due persone a bordo è precipitato non lontano dalle abitazioni di via Torchi. A bordo del velivolo, partito dall’aviosuperficie di Alzate Brianza (Como), si trovavano una donna di 43 anni e un uomo di 58 anni... 🔗sondriotoday.it

Un aereo della polizia precipita nel mare della Thailandia: almeno cinque persone morte; Tragedia a New York: elicottero precipita nell'Hudson, muore una famiglia di turisti spagnoli; Precipita ultraleggero, due vittime; Norvegia, bus precipita nel vuoto con 60 persone a bordo. La polizia: «Almeno tre morti e 4 feriti gravi». 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Un aereo della polizia è caduto in mare in Thailandia: le sei persone a bordo sono morte - Un piccolo aereo della polizia thailandese è caduto in mare dopo essere decollato dall’aeroporto di Hua Hin, nel sud del paese. Le sei persone a bordo sono morte: erano tre piloti, due meccanici e un ... 🔗ilpost.it

Thailandia: aereo da turismo precipita in mare davanti alla spiaggia di un hotel di lusso - Un aereo si è schiantato in mare questa mattina a pochi metri da un hotel di lusso lungo la costa della Thailandia: morte le cinque persone a bordo. Diversi i video che circolano sui social e mostrano ... 🔗repubblica.it

Otranto, precipita aereo: partono i soccorsi ma è un’esercitazione - dove un velivolo con decine di persone a bordo è caduto in mare, nei pressi della zona dei laghi Alimini. La richiesta di aiuto è partita immediatamente e la risposta non si è fatta attendere: in ... 🔗thesocialpost.it