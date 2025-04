Napoli Mattia Zaccagni come nuovo attaccante De Maggio Gradimento del calciatore

Napoli, è intervenuto il giornalista Valter De Maggio il quale ha parlato del club partenopeo soffermandosi, in particolare, sul mercato e sul possibile nuovo acquisto in attacco da parte della società partenopea. "Il Napoli è in pressing su Mattia Zaccagni, vuole portarlo in azzurro .

Zaccagni, l’agente Giuffredi: “Napoli interessato, ma Mattia vuole diventare una bandiera della Lazio” - Zaccagni, l’agente Giuffredi: “Napoli interessato, ma Mattia vuole diventare una bandiera della Lazio”"> Mattia Zaccagni, esterno offensivo della Lazio, è stato accostato al Napoli come possibile sostituto di Khvicha Kvaratskhelia. Il suo agente, Mario Giuffredi, ha confermato l’interesse del club partenopeo, ma ha ribadito la volontà del giocatore di rimanere in biancoceleste.? “C’è stato l’interesse del Napoli, è vero. 🔗napolipiu.com

Conte aveva indicato Zaccagni per il dopo Kvaratskhelia: l’indiscrezione di mercato prima di Lazio-Napoli - La vigilia del big match dell'Olimpico tra Lazio e Napoli di sabato 16 febbraio è stata movimentata da una indiscrezione sull'ultima sessione di calciomercato. Secondo cui Mattia Zaccagni era stato indicato da Conte in persona quale il naturale sostituto di Kvaratskhelia. Ritrovandosi in rosa, Okafor.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni denunciano la colf “influencer” per i furti in casa - Scomparsi vestiti, borse, orologi, gioielli per centinaia di migliaia di euro. I sospetti sulla collaboratrice domestica licenziata: sui social postava le foto indossando vestiti e accessori di lusso della padrona di casa, trasformando la villa della Camilluccia dove lavorava in un set da influencere.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Mattia Zaccagni, accostato al Napoli, giura amore alla Lazio: "Non mi muovo da qui"; Napoli in forte pressing su Mattia Zaccagni; Il Napoli vuole Zaccagni per il post Kvaratskhelia; Zaccagni-Napoli, l'agente svela il clamoroso retroscena di mercato!.

“Napoli in forte pressing su Mattia Zaccagni” - Il Napoli è ancora alla ricerca del sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, ormai partito a gennaio. L’esterno ex Milan Noah Okafor non ha portato a Napoli i risultati sperati e il Napoli virerà a giugno ... 🔗ilnapolionline.com

Calciomercato, il Napoli ripiomba su Zaccagni - ForzAzzurri.net - Il Napoli ci prova ancora per Zaccagni della Lazio. Il Napoli è al lavoro per la prossima stagione per rinforzare la rosa con l'ingresso nelle coppe ... 🔗forzazzurri.net