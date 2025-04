Consenso e gestione responsabile dei dati degli utenti al centro del primo Digital Drink di Jakala e OneTrust in Spagna

Jakala, azienda leader in Europa nel settore data-driven specializzata in dati, intelligenza artificiale ed esperienze Digitali, ha presentato le ultime tendenze tecnologiche su come i marchi utilizzano correttamente i dati dei propri utenti, attivano tali informazioni in modo intelligente e gestiscono il Consenso e le preferenze dei clienti in modo trasparente e sicuro. Per affrontare questo tema così critico per i marchi, Jakala ha lanciato un nuovo formato di evento chiamato Digital Drink, tenutosi a Madrid. L’esperienza ha combinato presentazioni di leader del settore, spazi di conversazione e dibattito tra i partecipanti e una proposta gastronomica di alto livello, con vini della cantina Cepa 21 e prosciutti selezionati da Enrique Tomás.L’evento ha avuto il sostegno di OneTrust, azienda leader nella tecnologia orientata all’uso responsabile dei dati, e ha riunito più di venti aziende di grande rilevanza, tra cui Día, Mutua Madrileña, Bankinter, Banco Santander e Vodafone. Lapresse.it - Consenso e gestione responsabile dei dati degli utenti al centro del primo Digital Drink di Jakala e OneTrust in Spagna Leggi su Lapresse.it , azienda leader in Europa nel settore data-driven specializzata in, intelligenza artificiale ed esperienzei, ha presentato le ultime tendenze tecnologiche su come i marchi utilizzano correttamente idei propri, attivano tali informazioni in modo intelligente e gestiscono ile le preferenze dei clienti in modo trasparente e sicuro. Per affrontare questo tema così critico per i marchi,ha lanciato un nuovo formato di evento chiamato, tenutosi a Madrid. L’esperienza ha combinato presentazioni di leader del settore, spazi di conversazione e dibattito tra i partecipanti e una proposta gastronomica di alto livello, con vini della cantina Cepa 21 e prosciutti selezionati da Enrique Tomás.L’evento ha avuto il sostegno di, azienda leader nella tecnologia orientata all’usodei, e ha riunito più di venti aziende di grande rilevanza, tra cui Día, Mutua Madrileña, Bankinter, Banco Santander e Vodafone.

