Roberto Gualtieri celebra anniversario della Liberazione e omaggia Papa Francesco

Nell'ottantesimo anniversario della Liberazione, "che noi abbiamo fatto bene a decidere di celebrare perché era giusto e doveroso farlo, fatemi esprimere un abbraccio e un pensiero a una persona straordinaria, a Papa Francesco che è stato il Papa degli ultimi, dei più fragili, il Papa della pace. Noi lo dobbiamo ricordare e credo che battersi per i principi e i valori della nostra Costituzione faccia parte del modo di essere anche coerenti con il messaggio straordinario che lui ci ha mandato e quindi non fermiamoci al 25 aprile proseguiamo ogni giorno a tenere alti quei valori, quei principi e quelle bandiere". Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, dal palco a parco Schuster durante la manifestazione dell'Anpi.

