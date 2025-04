Prestigioso riconoscimento per il professor Giorgio Ercolani insignito del titolo di Cavaliere di Platino

Il professor Giorgio Ercolani, direttore del Dipartimento di Chirurgia dell'ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì e professore ordinario di Chirurgia generale presso il Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche dell'Università di Bologna, è stato insignito da Devis Paganelli, ambasciatore per.

