La Russia lascia invariato il tasso di interesse al 21

La banca centrale russa ha lasciato invariato al 21% il principale tasso sul rublo. La decisione ha rispettato le stime degli analisti. La banca centrale di Mosca ha anche fornito previsioni di un'inflazione tra il 7 e l'8% a fine anno, affermando che la politica monetaria resterà contenuta per un un lungo periodo.

