Fiorentina Juventus Women 2 0 LIVE comincia la ripresa

Fiorentina Juventus Women: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca del match valido per il campionato di Serie A femminileLa Juventus Women di Max Canzi affronta la Fiorentina nell'ottava giornata della poule scudetto di Serie A femminile. Le bianconere sono reduci dai grandi festeggiamenti per il sesto scudetto.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVEFiorentina Juventus Women 2-0: sintesi e moviola4? Errore di Vangsgaard – Buon pallone servitole in verticale da Lehmann in area. Incespica la danese5? Traversa Bonfantini – Cross da sinistra affilato di Bredgaard che viene letto male da Bergamaschi. Il suo tocco è un assist per Bonfantini che da pochi passi centra la traversa 5? Tiro Lehmann – Appena dentro l'area, conclude alto sul pallone a rimorchio servitole da Thomas.

