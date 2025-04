Illuminazione pubblica investiti 15 milioni di euro in tre anni per rendere la città più sicura

Illuminazione pubblica, in tre anni investiti 1,5 milioni di euro per efficientamento energetico e rifacimento di circa 2.000 lampioni. Tre anni fa la Giunta Comunale si era prefissata un obiettivo chiaro: raggiungere il 70% di Illuminazione a led in modo da ridurre significativamente i consumi.

