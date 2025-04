Era cosa da niente Viviana Lombardo e Delia Oddo al teatro L’idea di Sambuca

cosa da niente”, con Viviana Lombardo e Delia Oddo, va in scena domenica 27 aprile in doppio spettacolo alle 18 e alle 20,45.Con la regia e adattamento di Angelo Grasso e con la voce di Anton Giulio Pandolfo, lo spettacolo racconta di una donna, vestita a festa, che riordina con poca. Agrigentonotizie.it - “Era cosa da niente”: Viviana Lombardo e Delia Oddo al teatro L’idea di Sambuca Leggi su Agrigentonotizie.it “Erada”, con, va in scena domenica 27 aprile in doppio spettacolo alle 18 e alle 20,45.Con la regia e adattamento di Angelo Grasso e con la voce di Anton Giulio Pandolfo, lo spettacolo racconta di una donna, vestita a festa, che riordina con poca.

