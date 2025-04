Forum dei Sindaci della Convenzione dei Diritti nel Mediterraneo a Caltagirone

Forum dei Sindaci della Convenzione dei Diritti nel Mediterraneo, organizzata nella Sala Rossa di Palazzo Libertini di San Marco, a Caltagirone l’11 e 12 Aprile scorsi, con il sostegno dell’Assessorato alla Famiglia, Politiche. Cataniatoday.it - Forum dei Sindaci della Convenzione dei Diritti nel Mediterraneo a Caltagirone Leggi su Cataniatoday.it Ha avuto un notevole riscontro di partecipazione e di contenuti ildeideinel, organizzata nella Sala Rossa di Palazzo Libertini di San Marco, al’11 e 12 Aprile scorsi, con il sostegno dell’Assessorato alla Famiglia, Politiche.

Ne parlano su altre fonti

Caltagirone ospita il Forum dei sindaci e delle istituzioni locali - Si svolgerà sabato 12 aprile, a partire dalle 9, nella sala Rossa di palazzo Libertini di San Marco, a Caltagirone, il Forum dei sindaci e delle istituzioni locali, nell’ambito della Convenzione dei Diritti nel Mediterraneo, di cui Caltagirone è stato il primo Comune sottoscrittore... 🔗cataniatoday.it

Incandidabilità dei sindaci, Pd contro la norma: “Pronti a votare per cancellarla” - BARI/LECCE – La battaglia sulla modifica della legge elettorale pugliese che obbliga i sindaci a dimissioni anticipate per poter competere alle elezioni regionali resta al centro del dibattito politico, dopo il flash-mob dei primi cittadini tenutosi a Bari nella giornata di ieri. Da tempo Anci... 🔗lecceprima.it

Via decine di migranti da Gromo e Valbondione, il prefetto Rotondi accanto ai sindaci - Alta Val Seriana. I trasferimenti sono iniziati nel pomeriggio di venerdì 18 aprile: l’obiettivo è perseguire una ridistribuzione dei migranti su scala nazionale per alleggerire il peso sui piccoli Comuni dei territori montani. È quanto rende noto la Prefettura di Bergamo in merito all’annunciato spostamento dei richiedenti di protezione internazionale ospitati nei centri di accoglienza di Gromo e Valbondione. 🔗bergamonews.it

Forum dei Sindaci della Convenzione dei Diritti nel Mediterraneo a Caltagirone; Convenzione dei Diritti nel Mediterraneo, il 12 aprile a Caltagirone il Forum dei sindaci; “Forum dei Sindaci” del Mediterraneo 2025: appuntamento a Caltagirone il 12 aprile; Caltagirone ospita il Forum dei sindaci e delle istituzioni locali. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Forum dei Sindaci a Caltagirone, su proposta di Malta si va verso l’organizzazione di una Convenzione Mediterranea dei Bambini - Ha avuto un notevole riscontro di partecipazione e di contenuti il Forum dei Sindaci della Convenzione dei Diritti nel Mediterraneo, organizzata nella Sala Rossa di Palazzo Libertini di San Marco, a C ... 🔗ilfattonisseno.it

Convenzione dei Diritti nel Mediterraneo, il 12 aprile a Caltagirone il Forum dei sindaci - il Forum dei sindaci e delle istituzioni locali, nell’ambito della Convenzione dei Diritti nel Mediterraneo, di cui Caltagirone è stato il primo Comune sottoscrittore. Parteciperanno al ... 🔗ilfattonisseno.it

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità - Appunto schematico di diritto che tratta della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) e delle applicazioni della statistica al diritto. La Convenzione ... 🔗skuola.net