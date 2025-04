Il triste teatrino destra sinistra sul papa tra ipocrisia e cinismo

papa Francesco? Il comunicatore rimane perplesso dopo un rapido giro sui social e sui giornali, dove si è scatenata l'autopromozione travestita da fiera degli omaggi, con una liturgia tra le più prevedibili, meccanica, officiata dalle solite figure che hanno detto esattamente ciò che ci si aspettava dicessero.Il ricordo di papa Francesco alla Camera (foto Imagoeconomica).Il silenzio sarebbe stato rivoluzionario, per eccesso di rispettoImmaginiamo, per esempio, cosa sarebbe successo se Elly Schlein fosse rimasta in silenzio, se avesse scelto di non dire nulla, invece di partecipare alla corsa al commento inutile: nessun tweet, nessun comunicato, nessuna intervista a caldo.

