Mattarella è sempre tempo di Resistenza

sempre tempo di Resistenza.Sono sempre attuali i valori che l'hanno ispirata". Così il Presidente Mattarella, a Genova,per l'80° della Liberazione.Cita il Papa:"Nella Fratelli Tutti ci ha ricordato che ogni generazione deve far proprie le conquiste delle precedenti e non può esserci pace solo per alcuni". "La Resistenza voleva la pace, la vita contro l'esaltazione del culto della morte dei repubblichini".Dalle "diverse Resistenze nacque l'idea dell'Europa dei popoli,elaborata dagli antifascisti che riposano a Ventotene". Leggi su Servizitelevideo.rai.it 13.22 "E'di.Sonoattuali i valori che l'hanno ispirata". Così il Presidente, a Genova,per l'80° della Liberazione.Cita il Papa:"Nella Fratelli Tutti ci ha ricordato che ogni generazione deve far proprie le conquiste delle precedenti e non può esserci pace solo per alcuni". "Lavoleva la pace, la vita contro l'esaltazione del culto della morte dei repubblichini".Dalle "diverse Resistenze nacque l'idea dell'Europa dei popoli,elaborata dagli antifascisti che riposano a Ventotene".

Aggiornamenti pubblicati da altri media

L’intervista di Mattarella alla tv giapponese: «La Russia ha violato ogni regola di convivenza. Soldati italiani in Ucraina? Non è ancora tempo» - L’aggressione della Russia all’Ucraina ha violato le regole del diritto internazionale. La pace si farà solo con garanzie di sicurezza per Kiev. Mentre per i soldati italiani in missione non è ancora tempo. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rilasciato una rara intervista alla tv pubblica giapponese NHK, tornando a parlare di Vladimir Putin dopo le rappresaglie e le critiche di Mosca al suo intervento all’università di Marsiglia del 5 febbraio scorso. 🔗open.online

25 Aprile 2025, Mattarella: è sempre tempo di Resistenza, sempre attuali suoi valori| Meloni: onoriamo valori negati dal fascismo - A Romano di Lombardia si canta "Bella ciao" nonostante il divieto. Aggiornamenti in tempo reale da Roma, Genova, Milano, Torino e dalle piazze di tutto il Paese 🔗tgcom24.mediaset.it

Come sta il presidente Mattarella, ricoverato per un pacemaker: quanto tempo resterà in ospedale - Il Presidente Sergio Mattarella è ricoverato all'ospedale Santo Spirito di Roma, per un’operazione svolta nella serata di martedì 15 aprile: si è trattato di un intervento per l'impianto di un pacemaker, per un problema cardiaco. Il Capo dello Stato potrebbe essere dimesso nel giro di 48 ore.Continua a leggere 🔗fanpage.it

25 aprile. Mattarella a Genova: È sempre tempo di Resistenza, valori sempre attuali - Mattarella cita il Papa, è sempre tempo di Resistenza; 25 aprile, la diretta - Mattarella: È sempre tempo di resistenza. I partigiani volevano la pace, i fascisti la morte; 25 aprile, le ultime notizie in diretta sulla Festa della Liberazione | Mattarella a Genova: è sempre tempo di Resistenza. E ricorda Ventotene. Meloni: «Onore a valori negati dal fascismo»; 25 aprile, Mattarella cita papa Francesco: “È sempre tempo di resistenza”. 🔗Ne parlano su altre fonti