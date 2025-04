Boom di presenze negli alberghi di Roma per il 25 e 26 aprile

Nei giorni del 25 e 26 aprile, in occasione dei funerali di Papa Francesco e del Giubileo degli adolescenti, a Roma sono stati registrati 154mila arrivi che portano a 320mila le presenze di turisti e visitatori a Roma.

