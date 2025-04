Alert Protezione Civile alle 17 chiude piazza san Pietro

Alert inviato ai telefonini di tutta la città di Roma, all'interno del Grande Raccordo Anulare, la Protezione Civile nazionale ha chiarito che per l'ultimo saluto a papa Francesco, piazza San Pietro chiuderà alle 17, mentre la Basilica alle 18, un'ora in anticipo rispetto a quanto stabilito inizialmente nei giorni scorsi. Quotidiano.net - Alert Protezione Civile, alle 17 chiude piazza san Pietro Leggi su Quotidiano.net Con un It-inviato ai telefonini di tutta la città di Roma, all'interno del Grande Raccordo Anulare, lanazionale ha chiarito che per l'ultimo saluto a papa Francesco,Sanrà17, mentre la Basilica18, un'ora in anticipo rispetto a quanto stabilito inizialmente nei giorni scorsi.

Cosa riportano altre fonti

Maltempo, papà e figlio dispersi: la loro auto inghiottita dalla voragine sul ponte. Stavano aiutando la protezione civile - Un morto nel Torinese per il maltempo e due dispersi nel Vicentino. Sono in corso le ricerche dei vigili del fuoco sul torrente Agno. Una corsa contro il tempo per provare a salvare padre e figlio,... 🔗leggo.it

Lavori di bonifica nell'ex Villaggio Azzurro: primo passo per la riqualificazione, sarà base della Protezione Civile - Si svuotano i locali dell’ex Villaggio Azzurro, nel sedime aeroportuale del Gino Lisa di Foggia. Erano pieni di masserizie e rifiuti di ogni genere, come testimoniano le foto scattate durante le operazioni di bonifica affidate a una ditta specializzata. Gli operai hanno provveduto anche al... 🔗foggiatoday.it

Protezione Civile, orgoglio d’Italia. Meloni: “Prevenire è un investimento”. Musumeci: “Subito la riforma” - “Se ricostruire è sempre un costo, prevenire è sempre un investimento. Ecco perché questo Governo ha scelto di rimettere al centro la cultura della prevenzione, partendo soprattutto dalla scuola e dai giovani. Perché è decisivo conoscere la vulnerabilità del territorio in cui si vive e sapere quali sono i comportamenti corretti da adottare in caso di un terremoto o di un’alluvione. È una sfida ambiziosa, ma che questo Governo non ha avuto paura di raccogliere, grazie soprattutto al lavoro dei Dipartimenti della Protezione civile e di Casa Italia”. 🔗secoloditalia.it

Alert Protezione Civile, alle 17 chiude piazza san Pietro; Alert Protezione Civile, alle 17 chiude piazza san Pietro; Alert Protezione Civile, alle 17 chiude piazza san Pietro; Allerta meteo arancione tra giovedì 17 e venerdì 18 ottobre. 🔗Approfondimenti da altre fonti

L'alert che ha fatto suonare tutti i telefoni romani: “Piazza San Pietro oggi chiuderà alle 17” - L'It Alert della Protezione civile ha fatto sobbalzare chi si trova a Roma. Il messaggio avvisa la popolazione dell'orario di chiusura degli accessi a piazza San Pietro per l'ultimo saluto al Pontefic ... 🔗ilfoglio.it

Alert Protezione Civile, alle 17 chiude piazza san Pietro - Con un It-Alert inviato ai telefonini di tutta la città di Roma, all'interno del Grande Raccordo Anulare, la Protezione Civile nazionale ha chiarito che per l'ultimo saluto a papa Francesco, piazza Sa ... 🔗ansa.it

Papa Francesco, il messaggio di allerta sul telefono sorprende i romani: It-Alert: "Piazza chiusa alle 17" - Il suono penetrante, insistente, e il messaggio sul telefonino che fa pensare a qualcosa di grave: un terremoto, un attentato, un grave ... 🔗iltempo.it