25 aprile a Domodossola cerimonia sobria senza intoppi dopo le polemiche

aprile a Domodossola, città medaglia d’oro alla Resistenza, una cerimonia “sobria” con una “passeggiata composta”, dopo le polemiche per la cancellazione di corteo e banda da parte del sindaco Lucio Pizzi per i 5 giorni di lutto per Papa Francesco.“Nessun problema, il mio intervento è stato coralmente applaudito più volte” ha assicurato il primo cittadino.Il discorso del sindaco di Domodossola per il 25 aprile“A Francesco, Papa della misericordia e dell’umiltà, rivolgo un pensiero commosso. Valga per tutti ed eternamente il suo universale messaggio di pace” ha detto il sindaco nel suo discorso in piazza, in un silenzio composto. Ha poi citato Calamandrei (Se volete andare in pellegrinaggio dove è nata la nostra Costituzione andate nelle montagne).Le polemiche sul 25 aprile ‘cancellato’ a DomodossolaLa polemica è montata alla vigilia del 25 aprile perché l’area dell’Ossola, parte della provincia piemontese del Verbano Cusio Ossola, è una delle zone simbolo della Resistenza italiana, dove nacque anche la Repubblica partigiana dell’Ossola nel 1944, una delle più longeve d’Italia. Lapresse.it - 25 aprile, a Domodossola “cerimonia sobria senza intoppi” dopo le polemiche Leggi su Lapresse.it Si è svolta per il 25, città medaglia d’oro alla Resistenza, una” con una “passeggiata composta”,leper la cancellazione di corteo e banda da parte del sindaco Lucio Pizzi per i 5 giorni di lutto per Papa Francesco.“Nessun problema, il mio intervento è stato coralmente applaudito più volte” ha assicurato il primo cittadino.Il discorso del sindaco diper il 25“A Francesco, Papa della misericordia e dell’umiltà, rivolgo un pensiero commosso. Valga per tutti ed eternamente il suo universale messaggio di pace” ha detto il sindaco nel suo discorso in piazza, in un silenzio composto. Ha poi citato Calamandrei (Se volete andare in pellegrinaggio dove è nata la nostra Costituzione andate nelle montagne).Lesul 25‘cancellato’ aLa polemica è montata alla vigilia del 25perché l’area dell’Ossola, parte della provincia piemontese del Verbano Cusio Ossola, è una delle zone simbolo della Resistenza italiana, dove nacque anche la Repubblica partigiana dell’Ossola nel 1944, una delle più longeve d’Italia.

