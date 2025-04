Furti e borseggi ai pellegrini a Roma per Papa Francesco già otto arresti

Furti e borseggi a danno di turisti e pellegrini a Roma per rendere omaggio a Papa Francesco. Solo nelle ultime 48 ore, i carabinieri hanno arrestato otto persone e ne hanno denunciate altre quattro. Tutto è successo nei luoghi di maggiore afflusso, alle fermate di metropolitane e bus, e a bordo. Today.it - Furti e borseggi ai pellegrini a Roma per Papa Francesco: già otto arresti Leggi su Today.it a danno di turisti eper rendere omaggio a. Solo nelle ultime 48 ore, i carabinieri hanno arrestatopersone e ne hanno denunciate altre quattro. Tutto è successo nei luoghi di maggiore afflusso, alle fermate di metropolitane e bus, e a bordo.

