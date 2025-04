Travolto da un traliccio mentre era al lavoro a bordo di un trattore gravissimo un giovane

lavoro in un terreno privato, a bordo di un trattore, quando sulla base di una prima ricostruzione sembra che un traliccio sia improvvisamente crollato travolgendolo. Il dramma si è consumato a metà della mattinata odierna, in via Piandelmedico, nel comune di Jesi. All’arrivo dei. Anconatoday.it - Travolto da un traliccio mentre era al lavoro a bordo di un trattore: gravissimo un giovane Leggi su Anconatoday.it JESI – Era alin un terreno privato, adi un, quando sulla base di una prima ricostruzione sembra che unsia improvvisamente crollato travolgendolo. Il dramma si è consumato a metà della mattinata odierna, in via Piandelmedico, nel comune di Jesi. All’arrivo dei.

Approfondimenti da altre fonti

Travolto da un tir mentre è fermo in una piazzola di sosta sulla Brebemi: muore a 57 anni - Chiari (Brescia), 10 febbraio 2025 – Tragedia lungo la Brebemi, nel territorio compreso tra Calcio e Chiari. Un uomo di 57 anni residente a Caravaggio in provincia di Bergamo è morto mentre era su una piazzola di sosta. È stato travolto da un camion, che lo ha trascinato per alcune decine di metri. Anche l’autista del mezzo pesante si è ferito. Secondo la prima ricostruzione pare che il tir, carico di tappeti, abbia perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada, sulla piazzola. 🔗ilgiorno.it

Travolto da un'auto mentre attraversa: bimbo soccorso dall'eliambulanza - È arrivato in volo da Brescia l'elisoccorso chiamato a intervenire giovedì pomeriggio a Crema, dove un bambino di appena 8 anni è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada. L'incidente è avvenuto intorno alle 16 in via Stazione, sembrerebbe all'altezza delle strisce pedonali... 🔗bresciatoday.it

Marino, 67enne travolto e ucciso mentre attraversava sull’Appia Nuova - La vittima di 67enne è stata investita a Marino sull'Appia Nuova da un'auto guidata da una donna moldava. Sono in corso accertamenti sulla donna L'articolo Marino, 67enne travolto e ucciso mentre attraversava sull’Appia Nuova proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Travolto da un traliccio mentre era al lavoro a bordo di un trattore: gravissimo un giovane; Termini Imerese, operaio muore travolto da un traliccio; Termini Imerese, operaio di 44 anni viene travolto da un traliccio e muore; Il traliccio gli piomba addosso mentre lavora: Nicasio Moncada muore sul colpo. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Travolto da un palo della luce mentre è al lavoro sul trattore: gravissimo un 20enne - L'incidente in via Piandelmedico Drammatico incidente questa mattina in via Piandelmedico a Jesi dove un giovane di 20 anni è rimasto gravemente ferito mentre stava lavorando un terreno. Stando alle p ... 🔗youtvrs.it