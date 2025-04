Bucchi vuol dire sintonia Arezzo in fiducia verso i playoff per la serie B

Arezzo in casa non batteva la Lucchese dal 2 novembre 2003: finì 2-1 con doppietta di Abbruscato. Dopo quel giorno, 4 pareggi e 3 sconfitte, compreso il dolorosissimo 1-2 nella gara secca dei playoff 2017, quando gli amaranto avevano il vantaggio del fattore. Arezzonotizie.it - Bucchi vuol dire sintonia. Arezzo in fiducia verso i playoff per la serie B Leggi su Arezzonotizie.it CORSI E RICORSI - Ricapitolando. L'in casa non batteva la Lucchese dal 2 novembre 2003: finì 2-1 con doppietta di Abbruscato. Dopo quel giorno, 4 pareggi e 3 sconfitte, compreso il dolorosissimo 1-2 nella gara secca dei2017, quando gli amaranto avevano il vantaggio del fattore.

Bucchi vuol dire sintonia. Arezzo in fiducia verso i playoff per la serie B - CORSI E RICORSI - Ricapitolando. L'Arezzo in casa non batteva la Lucchese dal 2 novembre 2003: finì 2-1 con doppietta di Abbruscato. Dopo quel giorno, 4 pareggi e 3 sconfitte, compreso il dolorosissimo 1-2 nella gara secca dei playoff 2017, quando gli amaranto avevano il vantaggio del fattore...

Bucchi vuol dire sintonia. Arezzo in fiducia verso i playoff per la serie B - Dopo il corroborante 4-1 alla Lucchese, gli amaranto hanno consolidato le certezze tecniche costruite nell'ultimo periodo. Pattarello mattatore dentro un gruppo sempre più convinto delle proprie quali ...