Un giorno e mezzo circa – La compagnia delle piccole cose

Un giorno e mezzo circa, scritto e disegnato da Gaia Montagnoli ed edito da Nuova Editoria Organizzata, è un fumetto che si muove con grazia nel territorio del quotidiano, quello che spesso diamo per scontato, quello che raramente finisce sulle pagine di una storia. I protagonisti: Marta, Susanna e Gianni, vivono giornate qualunque, scandite da piccoli gesti, pause lunghe, dialoghi accennati. Marta studia, Susanna lavora, Gianni. semplicemente c'è. Non sappiamo molto di lui, e in realtà non importa. Perché quello che conta davvero è che sono insieme. In un momento storico in cui il rumore sembra essere l'unico modo per esistere, Montagnoli ci ricorda che la presenza silenziosa può avere un peso enorme.Un giorno e mezzo circa – Gaia Montagnoli; Nuova Editoria OrganizzataL'intimità del quotidiano come spazio narrativoIl cuore del fumetto sta proprio nella sua capacità di raccontare il tempo sospeso, quello che spesso scivola via inosservato.

