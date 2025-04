Tensioni tra cortei del 25 aprile a Roma scontri tra Anpi e studenti

Tensioni tra gli spezzoni dei due cortei per il 25 aprile a Roma. La lite accesa, sfociata anche in alcuni spintoni, è avvenuta tra studenti di Cambiare Rotta e militanti di Potere al Popolo, e i manifestanti dell'Anpi. I due cortei, partiti insieme da largo Bompiani, si sono poi separati, come già programmato, superato ponte Spizzichino. L'Anpi verso parco Schuster, e gli studenti insieme a Pap verso San Paolo. "Guerrafondai. Via il Pd dal corteo", hanno urlato gli studenti che in seguito hanno bruciato una bandiera della Nato. Il momento di tensione è avvenuto su via Ostiense. Quotidiano.net - Tensioni tra cortei del 25 aprile a Roma: scontri tra Anpi e studenti Leggi su Quotidiano.net Momenti ditra gli spezzoni dei dueper il 25. La lite accesa, sfociata anche in alcuni spintoni, è avvenuta tradi Cambiare Rotta e militanti di Potere al Popolo, e i manifestanti dell'. I due, partiti insieme da largo Bompiani, si sono poi separati, come già programmato, superato ponte Spizzichino. L'verso parco Schuster, e gliinsieme a Pap verso San Paolo. "Guerrafondai. Via il Pd dal corteo", hanno urlato gliche in seguito hanno bruciato una bandiera della Nato. Il momento di tensione è avvenuto su via Ostiense.

Le notizie più recenti da fonti esterne

I cortei del 25 aprile: a Roma tensioni tra Brigata ebraica e pro-Pal - La mappa dei cortei: il 25 aprile è arrivato e saranno tante le manifestazioni programmate in tutta Italia per l’80esimo anniversario della Liberazione e a Roma si temono scontro tra Brigata ebraica e pro-Pal. A Roma saranno in programma due manifestazioni. Il primo è stato organizzato dall’Anpi che, dopo l’omaggio ai caduti delle Fosse Ardeatine, […] The post I cortei del 25 aprile: a Roma tensioni tra Brigata ebraica e pro-Pal appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

25 Aprile, tensioni a Torino tra polizia e antagonisti - Tensioni tra manifestanti e polizia giovedì sera a Torino, alla vigilia della Festa della Liberazione. Un gruppo di antagonisti ha cercato di salire sul palco, in piazza Castello, dove si stava concludendo l’intervento delle autorità per la commemorazione del 25 aprile al termine del consueto corteo. C’è stato un contatto tra polizia e manifestanti, poiché gli agenti hanno cercato di impedire ai manifestanti di salire sul palco. 🔗lapresse.it

25 aprile, Mattarella a Genova. Allerta cortei a Roma e Milano - Roma, 25 aprile 2025 – Allerta sicurezza per i cortei in programma oggi a Milano e Roma in occasione delle manifestazioni per l'ottantesimo anniversario del 25 aprile. Nella capitale la comunità ebraica da sola a Porta San Paolo. A Milano i palestinesi vogliono aprire il corteo. Mattarella sarà alla manifestazione di Genova. Polemiche per le manifestazioni annullate in alcuni Comuni in concomitanza del lutto nazionale per la morte del Papa proclamato dal governo. 🔗quotidiano.net

25 aprile, cortei per gli 80 anni della Liberazione: occhi puntati su Milano e Roma; 25 aprile a Roma. Dal lutto nazionale al rischio tensioni, le incognite sulla festa della Liberazione; Cortei del 25 Aprile ad alta tensione. I Giovani palestinesi: «A Milano sfileremo noi per primi». Il no dell'Anpi. Brigata ebraica con la scorta; Tensioni al 25 Aprile a Trieste: scontri tra forze dell’ordine e antagonisti. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Tensioni con le forze dell'ordine al corteo antifascista del 25 aprile: Risiera di San Sabba presidiata dagli agenti - TRIESTE - Momenti di tensione fra manifestanti e forze dell'ordine al corteo antifascista partito questa mattina a Trieste per gli 80 anni ... 🔗msn.com

Corteo del 25 Aprile: migliaia di persone per gli 80 anni dalla Liberazione. Tafferugli in Porta Nuova - Foto e video - Il corteo del 25 Aprile in centro a Bergamo ha vissuto attimi di tensione per la presenza dei manifestanti pro Palestina, un gruppo di circa 30 persone, con bandiere e striscioni, che hanno cercato di ... 🔗ecodibergamo.it

25 aprile, cortei per gli 80 anni della Liberazione: occhi puntati su Milano e Roma - Possibili tensioni nelle piazze. Due i cortei nella Capitale: timori per manifestazione a Porta San Paolo. A Milano preoccupano gli antagonisti ... 🔗msn.com