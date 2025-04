Roma Amantino Mancini Con l’Inter partita apertissima In panchina mi piacerebbe Ancelotti

Roma, che dopo tante discussioni si giocherà domenica 27 aprile alle ore 15. Il doppio ex delle due formazioni, Amantino Mancini, ha rilasciato un'intervista a Il Messaggero, esprimendosi anche sul confronto di San Siro, partendo però da quella che è stata la sua esperienza con le due squadre.Queste le sue parole: "Con la Roma ho vissuto tanti bei momenti, penso che i trofei che ho vinto rimarranno per sempre nella mia memoria, così come il gol di tacco nel derby contro la Lazio e anche quello con il Lione in Champions. Questi momenti non li dimenticherò mai. Con l'Inter invece ricordo con grande gioia lo scudetto vinto nella stagione 2008/2009".Sul suo trasferimento dalla Roma all'Inter, avvenuto nell'estate del 2008: "In quel momento ero forse l'unico giocatore che poteva essere venduto per permettere alla Roma di fare cassa.

