Il Vicepresidente della Regione Umbria Tommaso Bori Il 25 aprile non è solo memoria ma un impegno vivo

aprile, data che segna la Liberazione d’Italia dal nazifascismo, non è solo una ricorrenza, ma una “responsabilità”, come ha sottolineato il Vicepresidente della Regione Umbria, Tommaso Bori, durante la celebrazione di quest’anno. “Il rischio di non ricordare più gli ideali della Resistenza è un buio che può oscurare il nostro presente e il nostro futuro”, ha dichiarato Bori, riflettendo sul significato profondo di questa giornata.Partecipando alla cerimonia, il Vicepresidente ha espresso l’onore e la responsabilità che provava nel celebrare la memoria storica come rappresentante delle istituzioni. “Farlo da rappresentante delle istituzioni è una grandissima emozione”, ha aggiunto. Nonostante siano trascorsi 80 anni dalla Liberazione, Bori ha ribadito che “i valori conquistati allora non vanno mai dati per scontati”, ricordando il coraggio delle partigiane e dei partigiani che lottarono per la libertà, scegliendo la resistenza alla dittatura. Laprimapagina.it - Il Vicepresidente della Regione Umbria Tommaso Bori: “Il 25 aprile non è solo memoria, ma un impegno vivo” Leggi su Laprimapagina.it Il 25, data che segna la Liberazione d’Italia dal nazifascismo, non èuna ricorrenza, ma una “responsabilità”, come ha sottolineato il, durante la celebrazione di quest’anno. “Il rischio di non ricordare più gli idealiResistenza è un buio che può oscurare il nostro presente e il nostro futuro”, ha dichiarato, riflettendo sul significato profondo di questa giornata.Partecipando alla cerimonia, ilha espresso l’onore e la responsabilità che provava nel celebrare lastorica come rappresentante delle istituzioni. “Farlo da rappresentante delle istituzioni è una grandissima emozione”, ha aggiunto. Nonostante siano trascorsi 80 anni dalla Liberazione,ha ribadito che “i valori conquistati allora non vanno mai dati per scontati”, ricordando il coraggio delle partigiane e dei partigiani che lottarono per la libertà, scegliendo la resistenza alla dittatura.

Se ne parla anche su altri siti

Regione Umbria: "Manovra equa, giusta e progressista". Ecco come sarà per Irpef, Irap e bollo - La definizione è di Tommaso Bori, vicepresidente della Regione Umbria: "Una manovra equa, giusta e progressista". Il maxi emendamento che cambia la delibera di giunta sulle tasse - è pronto e giovedì 10 aprile approderà in consiglio regionale per il voto e il via libera. Per la presidente della... 🔗ternitoday.it

Evangelisti (Fdi) su nucleare "pulito" al Brasimone: "La regione si faccia trovare pronta e dia seguito alle promesse del vicepresidente Colla" - "La notizia dell’investimento da 90 milioni di euro per il progetto del reattore di quarta generazione al Brasimone rappresenta un'opportunità straordinaria per il nostro territorio. Si tratta di un passo significativo verso il futuro energetico del nostro Paese, che unisce innovazione, ricerca e... 🔗bolognatoday.it

Regione Umbria: “Siamo con i sindacati. Ripensare le nuove tasse e tutelare la classe media” - “Azione è stata tra le primissime voci ad esprimere, in modo franco, leale, onesto e costruttivo, perplessità sulle ipotesi di manovra regionale che andrebbe a richiedere ulteriori sacrifici economici ad una popolazione umbra già duramente provata. Dopo giorni intensi di estenuante dibattito... 🔗ternitoday.it

XIX Festival Internazionale del Giornalismo, la presidente della Regione Stefania Proietti e il vicepresidente Tommaso Bori: “Grazie al festival per il suo sguardo su temi di rilevanza globale e l’attenzione internazionale che accende sulla nostra regione” - Age; Conferenza delle Regioni, nomina nazionale per Tommaso Bori; E’ Tommaso Bori il numero due della Regione; Aumento delle tasse, la giunta regionale incontra i sindacati. La presidente Proietti: Ecco perché va evitato il commissariamento. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Opposizione Regione, Bori aggira relazioni sindacali - "Arroganza o incapacità? La decisione dell'assessore Tommaso Bori di convocare un'assemblea generale del personale, aggirando completamente le relazioni sindacali previste dal contratto nazionale di l ... 🔗msn.com

L'assessore Bori: «Necessario aumentare l'Irpef, ma possiamo trattare» - Tommaso Bori, il vicepresidente dell’esecutivo regionale ... in ordine i conti della sanità con scelte difficili». Tante Regioni hanno avuto la sanità commissariata, ne sono uscite. 🔗ilmessaggero.it

Innovazione digitale, incontro tra il vicepresidente della Regione e i facilitatori dei DigiPass - Si può riassumere così la finalità dell’incontro che si è tenuto su iniziativa del vicepresidente della Regione Umbria con delega all’Innovazione Digitale, Tommaso Bori, nella sede ... 🔗orvietonews.it