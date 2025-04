Blufi e Soprana primi Comuni delle Alte Madonie a sostenere la lingua siciliana Adesso sia riconosciuta dalla Regione

lingua e di idioma identitario della Sicilia". Lo chiedono i Consigli comunali di Blufi e Petralia Soprana attraverso una mozione approvata ieri all’unanimità che dà seguito alle rivendicazioni delle organizzazioni Cademia siciliana e Trinacria, portate in. Palermotoday.it - Blufi e Soprana primi Comuni delle Alte Madonie a sostenere la lingua siciliana: "Adesso sia riconosciuta dalla Regione" Leggi su Palermotoday.it "Riconoscere al siciliano lo status die di idioma identitario della Sicilia". Lo chiedono i Consigli comunali die Petraliaattraverso una mozione approvata ieri all’unanimità che dà seguito alle rivendicazioniorganizzazioni Cademiae Trinacria, portate in.

