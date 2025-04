La Liberazione a Terni Mi inchino davanti a chi ha chiuso gli occhi per permettere a noi di averli molto aperti

Liberazione. È la festa che ci permette di essere oggi tutti qui in democrazia, che ci permette di decidere".Queste le parole del sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, pronunciate a margine delle celebrazioni in occasione del 25 aprile, festa della Liberazione.

