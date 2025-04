25 aprile sindacati in piazza Difendiamo la democrazia e denunciamo tutto ciò che sta accadendo

aprile, una data da ricordare e festeggiare, così come stiamo facendo, a difesa della democrazia e per denunciare tutto ciò che sta avvenendo nel mondo". Lo ha detto. Napolitoday.it - 25 aprile, sindacati in piazza: "Difendiamo la democrazia e denunciamo tutto ciò che sta accadendo" Leggi su Napolitoday.it "Questo governo non perde occasione per dimostrare la sua vera natura antidemocratica. Quest'anno ricorre l'ottantesimo del 25, una data da ricordare e festeggiare, così come stiamo facendo, a difesa dellae per denunciareciò che sta avvenendo nel mondo". Lo ha detto.

25 aprile, manganellate alla fiaccolata di Torino: bloccati attivisti pro Pal e sindacati di base - Manganellate al corteo per la Festa della Liberazione, per impedire ai movimenti filopalestinesi, ai sindacati di base e ai centri sociali di salire sul palco. Accade a Torino dove al temine della fiaccolata organizzata dalla città la sera del 24 aprile, a cerimonia ultimata, i componenti dello spezzone “sociale” hanno provato a raggiungere il palco e sono stati respinti dalle cariche delle forze dell’ordine mentre la banda eseguiva l’inno d’Italia che chiudeva la manifestazione. 🔗ilfattoquotidiano.it

Racconti e violini per celebrare il 25 Aprile - Musiche, racconti e immagini per rievocare le canzoni antifasciste e le vicende drammatiche di alcuni violinisti partigiani. E poi canti e letture per una storia passionale della Resistenza, le voci alpine per dare vita a una storia comune alle generazioni nate tra le due guerre mondiali e un film che tiene viva la memoria di due brianzoli che salvarono dalla deportazione una famiglia ebrea, venendo per questo dichiarati Giusti tra le Nazioni. 🔗ilgiorno.it

Il 25 Aprile a Napoli partendo da “Bella ciao” - NAPOLI. Il coro della gente che canta “Bella ciao” attende l'inizio della cerimonia istituzionale del 25 aprile per la Festa della Liberazione, in piazza Salvo D'Acquisto a Napoli. Poco prima le note ... 🔗ilroma.net

25 aprile, Funaro: “Il concetto di sobrietà per il Comune è ovvio”. La piazza canta Bella Ciao - La sindaca ringrazia il vescovo, l’imam e il rabbino per l’omaggio al Papa. In piazza i pro Pal ma anche bandiere di Ucraina e Europa ... 🔗msn.com

25 aprile, cortocircuito della sinistra: tutti contro tutti in piazza, e spunta il poster di Bergoglio - Uniti per la festa della Liberazione del 25 aprile ma divisi e "nemici". Cortocircuito tutto a sinistra quello in scena a Roma per il ... 🔗iltempo.it