Bando per 1 000 licenze taxi nuova vittoria al Tar per il Comune di Roma

licenze rappresenta un successo importante per il Comune di Roma. Un eventuale stop al Bando, infatti, avrebbe reso impossibile mettere in strada nuove auto bianche durante l’anno giubilare. Romatoday.it - Bando per 1.000 licenze taxi, nuova "vittoria" al Tar per il Comune di Roma Leggi su Romatoday.it Un nuovo ostacolo è stato superato. La decisione del Tar di non sospendere l’assegnazione delle 1.000 nuoverappresenta un successo importante per ildi. Un eventuale stop al, infatti, avrebbe reso impossibile mettere in strada nuove auto bianche durante l’anno giubilare.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Bando taxi per 1.000 licenze a Roma, i controlli antimafia vanno a rilento: "Ce ne arrivano 4 o 5 al giorno" - Di questo passo, ci vorranno più di sei mesi per rilasciare tutte le nuove licenze taxi di Roma. L'odissea degli aspiranti tassisti non si ferma. Tra ricorsi, errori nelle graduatorie e passaggi burocratici, ancora oggi non si sono visti i nuovi taxi sulle strade della Capitale. Una situazione... 🔗romatoday.it

Bando per acquistare mezzi ecofriendly: incentivi da 500 a 4.000 euro. Tutto quello che c’è da sapere - Milano – Aprirà giovedì 3 aprile il nuovo bando della Regione Lombardia a supporto di chi vuole sostituire un veicolo inquinante con uno a basso impatto ambientale. La delibera approvata ieri dalla Giunta regionale mette a disposizione 23 milioni di euro. “Nel 2023 – sottolinea Giorgio Maione, assessore regionale all’Ambiente – abbiamo aiutato 5.363 famiglie lombarde a cambiare l’auto, contribuendo a migliorare la qualità dell’aria. 🔗ilgiorno.it

Bando taxi a Roma, sono pronte le graduatorie definitive per il rilascio di 1.000 nuove licenze - Le graduatorie definitive verranno approvate la prossima settimana ma si rischia di dover attendere anche tre mesi prima di vedere in strada le nuove auto bianche. L’assessorato alla Mobilità di Roma ha annunciato che, il 21 febbraio, arriverà il via libera da parte della Giunta capitolina... 🔗romatoday.it

Sito Istituzionale | Taxi, online il bando per 1000 licenze; Bando taxi per 1.000 licenze a Roma, i controlli antimafia vanno a rilento: Ce ne arrivano 4 o 5 al giorno; ?? ?? Bando di selezione per l’assegnazione di 1000 nuove licenze TAXI ??; Roma: solo 200 licenze taxi accessibili su 1000, FISH: ennesima occasione persa. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Bando taxi per 1.000 licenze a Roma, i controlli antimafia vanno a rilento: 'Ce ne arrivano 4 o 5 al giorno' - Tra ricorsi, errori nelle graduatorie e... Leggi tutta la notizia (Virgilio) Alla scadenza del bando per l'assegnazione delle nuove licenze taxi - prevista per oggi alle ore 13 - le domande ... 🔗informazione.it

In arrivo 1.000 nuovi taxi a Roma, ok a graduatoria definitiva - con la firma della determinazione dirigenziale che approva la graduatoria definitiva dei 1000 vincitori del bando per l'assegnazione delle licenze taxi". Lo annuncia l'assessore alla Mobilita? 🔗msn.com