Ho coltello e pistola quale uso Venticinquenne denuncia ex a Napoli

coltello in videochiamata, riferendomi di avere anche una pistola in casa, dicendomi poi testuali parole "devi dirmi tu che cosa devo usare". io terrorizzata da tali frasi iniziavo a piangere in preda a una crisi». Sono solo alcune delle minacce che una studentessa salernitana di 25 anni riferisce di avere subito dal suo ex, a Napoli, alla fine di una breve relazione. Feedpress.me - "Ho coltello e pistola, quale uso?". Venticinquenne denuncia l'ex a Napoli Leggi su Feedpress.me «Mi ha minacciato mostrando unin videochiamata, riferendomi di avere anche unain casa, dicendomi poi testuali parole "devi dirmi tu che cosa devo usare". io terrorizzata da tali frasi iniziavo a piangere in preda a una crisi». Sono solo alcune delle minacce che una studentessa salernitana di 25 anni riferisce di avere subito dal suo ex, a, alla fine di una breve relazione.

Approfondimenti da altre fonti

«L’uomo nell’ascensore, il coltello, le botte: così ho rischiato uno stupro nel mio condominio a Roma» - «Non dormo più da quella sera. Non faccio altro che ripensare a quell’incubo. I medici volevano darmi più giorni di prognosi, ma io gli ho chiesto di poter tornare al lavoro il prima possibile». A parlare è Marta, una ragazza che abita non lontano da viale Marconi a Roma. Domenica sera ha rischiato di essere violentata nell’ascensore del condominio in cui vive. «Come tutte le sere, stavo tornando a casa dopo il turno al ristorante del Centro dove lavoro. 🔗open.online

Colpi di pistola in strada, 48enne si costituisce: "Ho sparato per aprirmi una via di fuga" - Si è presentato dai carabinieri, ammettendo le sue responsabilità, il 48enne che lo scorso lunedì, 10 marzo, ha esploso alcuni colpi di pistola, in viale Aldo Moro, ad Apricena. L'episodio - avvenuto in pieno giorno e in pieno centro cittadino - ha causato il panico in paese, con diversi... 🔗foggiatoday.it

Shiva torna in libertà: “Avevo una pistola nello zainetto perché mi sentivo minacciato. Ho accettato il duplice tentato omicidio per mio figlio e per i concerti” - “Ho concordato lo sconto di pena in cambio dell’accettazione, non posso più dibatterla. Ho accettato il duplice tentato omicidio per mio figlio e per i concerti. Ho voglia di mettermi in gioco, di lavorare, di tornare a fare quello che mi piace”, si è espresso così Shiva, con toni redentivi, durante la 48 ore passata assieme all’inviato de “Le Iene” Nicolò De Devitiis. Dopo mesi trascorsi tra carcere e domiciliari, lo scorso 18 marzo Andrea Arrigoni, in arte Shiva, è tornato – parzialmente – libero. 🔗ilfattoquotidiano.it

'Ho coltello e pistola, quale uso?', 25enne denuncia l'ex; Adolescenti a mano armata; Ci inseguiva col coltello, ho evitato che si avventasse sulla folla, poi lo hanno fermato con 12 colpi di pistola; “Mi ha chiesto come avere una pistola”. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

'Ho coltello e pistola, quale uso?', 25enne denuncia l'ex - "Mi ha minacciato mostrando un coltello in videochiamata, riferendomi di avere anche una pistola in casa, dicendomi poi testuali parole 'devi dirmi tu che cosa devo usare'... io terrorizzata da tali f ... 🔗ansa.it

Minaccia la ex in videochiamata: «Ho coltello e pistola, quale uso con te?». L'incubo di una ragazza di 25 anni - Minacce da un ragazzo con cui aveva avuto una breve relazione sentimentale, e ora una studentessa salernitana di 25 anni è spaventata e si è barricata in casa: «Mi ... 🔗leggo.it