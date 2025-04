Occhio ai borseggiatori già 8 arresti e 4 denunce in due giorni

Today.it - Occhio ai borseggiatori: già 8 arresti e 4 denunce in due giorni Leggi su Today.it Attenzione a furti e borseggi: turisti e pellegrini a Roma per rendere omaggio a Papa Francesco sono presi di mira nei luoghi di maggiore afflusso. Già vari furti con scippo e con i carabinieri che, anche in borghese, nelle ultime 48 hanno arrestato 8 persone e ne hanno denunciate altre 4 nei.

Approfondimenti da altre fonti

